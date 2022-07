Pressfocus Na zdjęciu: William Saliba

William Saliba rozpoczął przygotowania do sezonu 2022/2023 z Arsenalem. Zdaniem byłego obrońcy Kanonierów, Pera Mertesackera, młody Francuz zasługuje na szansę gry w nowych rozgrywkach.

William Saliba w sezonie 2022/2023 będzie miał w końcu okazję zadebiutować w pierwszym zespole Arsenalu

Pod wrażeniem umiejętności Francuza jest były defensor Kanonierów, Per Mertesacker

Niemiec uważa, że Saliba był w zeszłym sezonie jednym z najlepszych obrońców w Ligue 1

Mertesacker czeka na debiut Saliby

William Saliba do Arsenalu trafił latem 2019 r. 18-letniemu obrońcy nie było jednak jak do tej pory dane zadebiutować w pierwszym zespole Kanonierów. Aby się ogrywał i nabierał niezbędnego doświadczenia, władze The Gunners wysłały go na dwa wypożyczenia: najpierw do OGC Nice (wiosna 2021, 22 występy), a później do Olympique Marsylia (sezon 2021/2022, 51 meczów). W barwach OM stał się jednym z czołowych obrońców Ligue 1. Choć pierwotnie Saliba podkreślał, że z chęcią zostałby na Lazurowym Wybrzeżu, to jednak po zakończeniu wypożyczenia, wrócił na The Emirates Stadium, aby w końcu przebić się do pierwszego składu.

– Należę do Arsenalu i mam jeszcze dwa lata kontraktu. W nowym sezonie będę grał w Londynie. Nie rozegrałem do tej pory jeszcze żadnego spotkania, ale chcę wszystkim udowodnić, że jestem na to gotowy – powiedział w czerwcu, zaraz po powrocie na Wyspy Brytyjskie.

Były obrońca 13-krotnych mistrzów Anglii, Per Mertesacker już nie może się doczekać, aż zobaczy w akcji 5-krotnego reprezentanta Francji. Niemiec uważa, że Saliba zasługuje w końcu na szansę zaprezentowania swoich nieprzeciętnych umiejętności.

– To, co William zrobił w Marsylii, było wspaniałe – przyznał Mertesacker w rozmowie z Hayters TV. – Dlatego bardzo chcę, aby latem dostał szansę gry i żebyśmy wszyscy mogli się przekonać, na co go stać.

– Wyraźnie odcisnął swoje piętno w zespole, w tak młodym wieku i tak silnej lidze. W zeszłym sezonie ligi francuskiej był jednym z najlepszych obrońców. Dlaczego więc nie dać mu szansy – dodał.

