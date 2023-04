fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United jest w trakcie przygotowań do półfinału Pucharu Anglii

Do starcia z Brighton podejdzie po przegranym meczu z Sevillą

Erik ten Hag wrócił do starcia z ekipą z La Liga przed niedzielnym spotkaniem

“To przykład na treningach”

Manchester United może skupić się już tylko na występach w Premier League i Pucharze Anglii. W niedzielę Czerwone Diabły zmierzą się w półfinale FA Cup z Brighton Howe & Albion. Tymczasem ostatnio na temat Harry’ego Maguire’a głos zabrał opiekun teamu z Old Trafford.

– Pełni ważną rolę, jest kapitanem, prowadzi drużynę, komunikuje się z trenerem, motywuje drużynę, daje przykład na treningach – mówił Erik ten Hag cytowany przez ESPN.

– Myślę o ulepszaniu tego zespołu i poprawianiu umiejętności zawodników, to moja praca. Jesteśmy w pełni skoncentrowani na tym procesie, a nie na innych rozpraszających sytuacjach – kontynuował Holender,

– Wiem, że ta grupa zawodników potrafi grać lepiej. Wielokrotnie to udowodnili w tym sezonie. Poczyniliśmy ogromne postępy w ostatnim czasie, ale wciąż mamy miejsce na rozwój – przekonywał menedżer Manchesteru United.

– Nie możemy zaprzeczyć, że porażka z Sevilla może mieć wpływ na aspekt mentalny. Musimy zrozumieć, że musimy iść do przodu. Drużyna musi regenerować się między meczami. To jest coś, co musimy poprawić – powiedział ten Hag.

