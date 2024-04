Media wytykają Kiwiorowi błędy. Niskie noty za mecz z Man City

Action Plus / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

W hicie Premier League padł remis

Arsenal i Man City nie strzelili ani jednego gola

Mieszane oceny dostał po tym meczu Kiwior

Dziennikarze krytycznie na temat Kiwiora

Polski defensor spędził w niedzielę na boisku 66 minut, po czym trafił na ławkę rezerwowych. Bardzo krytycznie po spotkaniu ocenił go szanowany serwis Goal.com. W skali 1 do 10 Jakub Kiwior otrzymał bardzo słabą notę 5. W uzasadnieniu napisano: “Bernardo sprawiał mu problemy za każdym razem, gdy tylko przebiegał obok niego. Wyglądało to tak, jakby City obrało Kiwiora za swój cel w czasie tego spotkania. To nie było dla niego łatwe popołudnie na lewej stronie defensywy”.

Nieco wyżej naszego rodaka ocenił portal The Guardian, dając mu notę 6. Zauważono jednak, że Polak popełniał błędy. Dziennik The Standard napisał o Kiwiorze: “Na początku meczu wyglądał trochę niepewnie, ale z biegiem czasu było lepiej. Oceniamy jego występ na 6 na 10”.

Warto zwrócić przy tym uwagę, że Kiwior był jednym z najniższej ocenianych piłkarzy Kanonierów. Dla przykładu, w zestawieniu The Standard, równie niską notę (6) otrzymali tylko David Raya, Gabriel Jesus i Kai Havertz.

Najpochlebniej o Polaku wypowiedzieli się redaktorzy Yahoo. Serwis ten zaznaczył, że mimo kilku błędów, występ Kiwiora był jak najbardziej solidny.