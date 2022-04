Media krytykują Rangnicka po porażce z Evertonem

PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Brytyjskie media krytykują Ralfa Rangnicka po porażce Manchesteru United z Evertonem (0:1). Prasa określa występ Czerwonych Diabłów jako żenujący i wytka błędy menedżera.

Manchester United dość niespodziewanie przegrał z Evertonem i skomplikował sobie sytuację w tabeli

Media wytykają menedżerowi Czerwonych Diabłów błędy w tym spotkaniu

Prasa zwraca również uwagę na słabą postawę obrońców United

Słaby występ Czerwonych Diabłów, Rangnick winnym porażki

Prasa przede wszystkim wypomina szkoleniowcowi rozpoczęcie spotkania z Maticiem i Fredem w roli środkowych pomocników. Ich ustawienie było zbyt defensywne, grali zbyt daleko od bramki rywala, a ponadto za wolno rozgrywali piłkę. W związku z tym zrobiła się zbyt duża dziura pomiędzy nimi a czwórką graczy ofensywnych, czyli Fernandesem, Rashfordem, Ronaldo oraz Sancho.

Media zastanawiają się również, co sprawiło, że Paul Pogba zaczął sobotnie spotkanie na ławce rezerwowych. Jego wejście na plac gry w 36. minucie, gdy zastąpił kontuzjowanego Freda zdecydowanie odmieniło grę United. Ponadto dziennikarze wytykają Rangnickowi, że nie miał planu b na to spotkanie, dokonał niezrozumiałych zmian, a jego zawodnicy wyglądali na zagubionych.

Manchester zagrał słaby mecz, na co też zwracają uwagę dziennikarze w Wielkiej Brytanii. Piłkarze byli bardzo niedokładni w swojej grze. Mimo, iż przez większą część kontrolowali przebieg wydarzeń to jednak zupełnie nic z tego nie wynikało. W prasie podkreślano także, że defensorzy United zagrali zbyt statycznie i pozwalali na zbyt wiele ofensywnym zawodnikom Evertonu. “Środkowa para Maguire – Lindelof ponownie pozostawia wiele do życzenia” – czytamy.

Porażka United mocno komplikuje ich walkę o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, z kolei dla podopiecznych Lamparda to niezwykle ważne trzy punkty w walce o utrzymanie w Premier League.

Zobacz również: Ajax nie wpuści angielskich dziennikarzy na konferencję