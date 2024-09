Liverpool ma na celowniku defensora Crystal Palace

Liverpool intensywnie poszukuje następcy Virgila van Dijka. Jak informuje serwis "Football Insider", The Reds planują w 2025 roku że The Reds w 2025 roku chcą ruszyć po Marca Guehiego z Crystal Palace.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool chce ściągnąć Marca Guehiego

Liverpool FC wierzy, że Marc Guehi może być godnym następcą Virgila van Dijka, którego kontrakt na Anfield Road wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Na ten moment brak jakichkolwiek oznak, że kapitan The Reds zdecyduje się na przedłużenie umowy. Holenderski środkowy obrońca gra dla 19-krotnego mistrza Anglii od 2018 roku, kiedy to do klubu przeszedł z Southampton za blisko 85 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak donosi “Football Insider”, Liverpool był zainteresowany 24-letnim Guehim już podczas letniego okna transferowego, ale ruch nie doszedł do skutku, gdyż Arne Slot miał pełne zaufanie do swojego obecnego składu. Iworyjczyk przyciąga uwagę nie tylko The Reds, ale także innych czołowych klubów Premier League, w tym Newcastle United.

Crystal Palace wycenia swojego zawodnika na 70 milionów euro i z takim wydatkiem musi się liczyć Liverpool. Kontrakt reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej w klubie z Selhurst Park jest ważny do lata 2026 roku. Wychowanek Chelsea rozegrał w bieżącej kampanii siedem spotkań we wszystkich rozgrywkach. Łącznie w Premier League wystąpił w 103 meczach i strzelił trzy gole.