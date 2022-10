PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

BBC poinformowało, że Football Association (FA) oskarżyło Manchester United. Powodem takiej decyzji jest osaczenie przez zawodników Czerwonych Diabłów sędziego podczas niedawnego meczu z Newcastle United (0:0).

Manchester United bezbramkowo zremisował z Newcastle United w ostatniej kolejce Premier League

W pewnym momencie piłkę do siatki skierował Ronaldo. Sędzia nie uznał gola, a w efekcie otoczyli go rozwścieczeni piłkarze gospodarzy

We wtorek FA poinformowało o oskarżeniu Manchesteru United w wyniku tego incydentu

FA oskarżyło Manchester United

We wtorek BBC poinformowało, że FA oskarżyło Manchester United. Powodem takiej decyzji najważniejszego organu piłkarskiego w Anglii było wydarzenie z niedawnego meczu Czerwonych Diabłów z Newcastle United.

Fabian Schaer podał piłkę Nickowi Pope’owi, by ten rozpoczął grę z piątego metra. Do podania Szwajcara dopadł Cristiano Ronaldo, który umieścił piłkę w siatce. Arbiter Craig Pawson zdecydował się jednak nie uznać trafienia. Kazał Pope’owi wznowić grę. Sędziego błyskawicznie otoczyli wściekli zawodnicy gospodarzy, którzy domagali się “legalizacji” bramki. Rzecz jasna, niczego nie wskórali.

Za to ich klub może mieć teraz kłopoty. Z pewnością w najbliższym czasie dowiemy się, jakie reperkusje spotkają Manchester United. Podkreślmy, że dla trenera Srok nie ma mowy o żadnej kontrowersji.

– To było jasne, że Fabian nie rozpoczął gry i chciał jedynie podać ją do Nicka, by ten to zrobił. Nick czekał na możliwość wykonania rzutu wolnego. Gdybyśmy stracili gola, byłoby to bardzo trudne do przełknięcia – mówił Eddie Howe.

W najbliższym spotkaniu Czerwone Diabły zmierzą się z Tottenhamem.

