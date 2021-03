Manchester United nie puści swej gwiazdy na zgrupowanie kadry

Ole Gunnar Solskjaer przyznał po meczu jego Manchesteru United z Crystal Palace (0:0), że klub nie zamierza pozwolić Bruno Fernandesowi na wzięcie udziału w zgrupowaniu reprezentacji Portugalii.

Bruno Fernandes powodem konfliktu interesów

Zgodnie z obowiązującymi w Anglii przepisami odnośnie kwarantanny, Bruno Fernandes musiałby spędzić w izolacji dziesięć dni po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Portugalii. Ole Gunnar Solskjaer uważa, że pozwolenie zawodnikowi na wzięcie udziału w nadchodzących meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata “nie ma sensu”.

– Jeszcze nie ustaliliśmy porządnie, co zamierzamy zrobić, ale to nie ma sensu, jeżeli mielibyśmy stracić zawodnika na dziesięć dni, które spędzi w izolacji. To my płacimy graczom i o ile dobrze zrozumiałem, FIFA pozwoliła klubom na zabronienie piłkarzom wyjazdów na zgrupowania. Myślę więc, że trudno spodziewać się, by pozwolić im wyjechać i grać w krajach znajdujących się na czerwonej liście – powiedział Ole Gunnar Solskjaer. – Oczywiście, że chcę, by Bruno Fernandes zagrał przeciwko Brighton, a później, mam nadzieję, w kolejnej rundzie Ligi Europy, oraz z Tottenhamem. Oczywiście, że tak ­– dodał.

Mecze, jakie ominąłby Bruno Fernandes

Portugalia zmierzy się w ramach eliminacji do mistrzostw świata z Azerbejdżanem 24 marca oraz z Serbią trzy dni później. Gdyby Manchester United zgodził się na wyjazd Fernandesa na zgrupowanie reprezentacji, z pewnością opuściłby dwa wspomniane przez Solskjaera mecze ligowe przeciwko Brighton oraz Tottenhamowi, a także pierwsze spotkanie ćwierćfinału Ligi Europy, o ile Czerwone Diabły pokonają wcześniej w dwumeczu AC Milan.

W najbliższą niedzielę podopiecznych Solskjaera czeka najtrudniejsze z wyzwań. Po dwóch bezbramkowych remisach zmierzą się oni bowiem z będącym w niesamowitej formie Manchesterem City. Dwie ekipy z jednego miasta są też sąsiadami w tabeli, ale Czerwone Diabły tracą do Obywateli aż czternaście punktów.

