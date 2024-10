fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Josep Guuardiola i Txiki Bergiristain

Txiki Begiristain zakończy pracę w Man City

Manchester City według informacji Daily Mail w przyszłym roku może stracić jednego z długoletnich pracowników. Txiki Begiristain najpewniej rozstanie się z gigantem Premier League. 60-latek zaczął prace w klubie z Etihad Stadium w październiku 2012 roku. Wcześniej pracował natomiast w FC Barcelonie.

Tymczasem według wieści The Athletic władze Manchesteru City doszły już do porozumienia z następcą Hiszpana. Tym samym nowy dyrektor sportowy miałby zacząć prace u giganta Premier League przed startem nowej kampanii. Jednocześnie dotychczasowym pracownik klubu będzie mógł kontynuować swoją pracę na tym stanowisku do końca sezonu 2024/2025 na mocy sześciomiesięcznego okresu przekazania swoich obowiązków nowemu dyrektorowi sportowemu.

Jeśli faktycznie dojdzie do tego, że Txiki Begiristain rozstanie się z Man City, to jednocześnie pod znakiem zapytania może stanąć przyszłość Josepa Guardioli w klubie. Wiadomo od dawna, że obu łącza przyjacielskie relacje i znany trener bardzo cenił umiejętności menedżerskie 60-letniego działacza.

The Citizens w trakcie pracy Txiki Begiristaina w klubie wywalczyli sporo trofeów. Wygrali sześć razy mistrzostwo Premier League, triumfowali także raz w Lidze Mistrzów i dwukrotnie w Pucharze Anglii. Na koncie Hiszpana jest też sześć zwycięstw w Pucharze Ligi Angielskiej i jedno w Klubowych Mistrzostwach Świata.

