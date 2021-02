Paul Pogba będzie wyłączony przez kilka najbliższych tygodni z gry, czytamy na łamach Sky Sports. Okazało się, że kontuzja Francuza, której zawodnik doznał w meczu z Evertonem, okazała się poważniejsza, niż pierwotnie zakładano.

Paul Pogba nabawił się swojego urazu w pierwszej połowie rywalizacji przeciwko The Toffees. Ucierpiał mięsień uda u piłkarza. Tym samym Pogby zabraknie między innymi w potyczkach Premier League przeciwko West Hamowi United i West Bromwich Albion oraz z Realem Sociedad San Sebastian w Lidze Europy.

– To kontuzja, po której piłkarz będzie dochodził do siebie kilka tygodni. Właśnie zaczął rekonwalescencję, współpracując z personelem medyczny. Wróci do gry tak szybko, jak tylko będzie to możliwe i będziemy pewnie, że nie jest w pełni zdrowy – mówił Ole Gunnar Solskjaer w rozmowie z MUTV.

– Naturalnie Paul to nasza kluczowa postać w zespole. Nie zamierzamy zatem ryzykować jego zdrowia, więc musimy pogodzić się z tym, że przed kilka tygodni będziemy musieli radzić sobie bez niego – kontynuował Norweg.

Reprezentant Francji odbudował swoją pozycję w szeregach Czerwonych Diabłów od momentu, gdy wrócił do gry w grudniu po kontuzji. Mimo że w ostatnim miesiącu minionego roku menedżer piłkarza Mino Raiola przekonywał, że Pogba zmieni klub.

27-latek ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca przyszłego sezonu. W trakcie trwającej kampanii zagrał w 11 na 14 możliwych spotkań PRemier League w wyjściowym składzie. Zdobył decydujące bramki w starciach przeciwko Burnley, czy Fulham.