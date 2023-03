Man Utd podjął decyzję w sprawie czerwonej kartki Casemiro Manchester United nie zamierza odwoływać się od czerwonej kartki dla Casemiro. Brazylijczyk został wyrzucony z boiska w meczu z Southampton i w konsekwencji opuści cztery najbliższe spotkania na krajowym podwórku. Źródło: Manchester United Sebastian Janus

Na zdjęciu: Casemiro