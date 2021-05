Manchester United według najnowszych doniesień angielskich mediów planuje zaoferować Edinsonowi Cavaniemu podwyżkę w wysokości 2,5 miliona funtów w skali rocznej, aby zachęcić go do pozostania w klubie na kolejny rok. Urugwajczyk ma umowę z Czerwonymi Diabłami ważną tylko do końca czerwca tego roku.

Manchester United zdecydowany na kontynuowanie współpracy

Manchester United aktualnie zapewnia Cavaniemu zarobki na poziomie 200 tysięcy funtów tygodniowo. Wciąż ważą się losy przyszłości piłkarz, który nie zdecydował się jeszcze na pozostanie w klubie na kolejną kampanię. Sternicy Czerwonych Diabłów desperacko walczą natomiast o to, aby zatrzymać zawodnika w klubie na kolejny sezon.

34-latek w ostatnim czasie miał niezwykły wpływ na postawę Man Utd. W dwumeczu w ramach półfinału Ligi Europy przeciwko Romie strzelił cztery gole, przyczyniając się walnie do tego, że angielski team wywalczył awans do finału rozgrywek.

Cavani, czyli doświadczenie i instynkt snajpera w jednym

Angielscy dziennikarze przekonują, że menedżer angielskiej ekipy Ole Gunnar Solskjaer przeprowadził już kilka rozmów z Cavanim, chcąc go przekonać do pozostania. Do tego stopnia jest podobno zdeterminowany, aby go zatrzymać, że jest skłonny zaoferować Cavaniemu dodatkowe 50 tysięcy funtów tygodniowo.

Manchester United ma opcję na przedłużenie kontraktu z piłkarzem o 12 miesięcy, który został podpisany latem minionego roku. Niemniej może ten wejść w życie tylko, jeśli Cavani wyrazi zgodę na przedłużenie umowy.