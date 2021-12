Źródło: The Telegraph

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Manchester United jest kolejnym klubem, który może zrezygnować z pozyskiwania piłkarzy niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Głos w tej sprawie zabrał menedżer Czerwonych Diabłów.

Okienko transferowe w Anglii otwiera się 1 stycznia

Kluby Premier League są w trakcie opracowywania strategi na zimową sesję transferową

Man Utd prawdopodobnie nie będzie pozyskiwał piłkarzy niezaszczepionych

Rangnick podzielił się opinią na temat transferów z udziałem piłkarzy niezaszczepionych

Manchester United ma ambitne plany związane z transferami w najbliższych miesiącach. Mogą nie zostać jednak zrealizowane, a wpływ na to może mieć epidemia koronawirusa. Wariant Omicron ostatnio uderza w kluby w Europie.

Menedżer Czerwonych Diabłów Ralf Rangnick dał ostatnio do zrozumienia, że klub z Old Trafford może zrezygnować z pozyskiwania piłkarzy niezaszczepionych na koronawirusa. Ma to ograniczyć ewentualne kłopoty z dyspozycją zawodników.

– Myślę, że można to rozwiązanie przemyśleć. Doskonale rozumiem, dlaczego Juergen Klopp zakomunikował, że Liverpool nie kupi zawodników niezaszczepionych – mówił niemiecki trener cytowany przez The Telegraph.

– Pozyskując piłkarza niezaszczepionego, ryzykuje się, że dany zawodnik może być niedostępny przez długi czas. To sprawia, że kluby muszą rozważać wszelkie za i przeciw w takiej sytuacji – kontynuował Rangnick.

Man Utd z ostrożnością podejdzie do transferów

– Podpisując umowę z graczem, który jest niezaszczepiony, trzeba mieć świadomość, że może być wyeliminowany z gry na dłużej niż tylko 10 minut. Ponadto może to się zdarzać regularnie – zaznaczył opiekun Man Utd.

Zimowe okienko transferowe w Anglii zostanie otwarte już 1 stycznia. Tymczasem Man Utd w tym roku ma do rozegrania jeszcze starcie z Burnley. Mecz odbędzie się 30 grudnia o 21:15. Tuż po Nowym Roku zawodnicy Czerwonych Diabłów zagrają natomiast z Wolverhampton.

Man Utd po rozegraniu 16 meczów ligowych legitymuje się bilansem 27 punktów. Podczas gry lider rozgrywek Man City ma na swoim koncie 47 oczek. W rezultacie Czerwone Diabły tracą do odwiecznego rywala 20 punktów.

