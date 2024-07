Manchester United pracuje nad poważnym wzmocnieniem defensywy. Konkurencji nie obawia się Harry Maguire, który oznajmił Erikowi ten Hagowi, że zamierza zostać na Old Trafford.

fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Maguire zaimponował ten Hagowi

Manchester United zaufał Erikowi ten Hagowi, który będzie kontynuował swój projekt na Old Trafford. Jego zadaniem jest powrót do walki o najwyższe cele, do czego konieczne będą jakościowe wzmocnienia. Z angielskim klubem pożegnał się już Raphael Varane, który zarabiał zbyt duże pieniądze. Priorytetem na letnie okienko jest więc sprowadzenie przynajmniej jednego środkowego obrońcy z najwyższej półki. Z medialnych doniesień wynika, że na etapie finalizacji jest transfer Matthijsa de Ligta z Bayernu Monachium. Biorąc pod uwagę, że Czerwone Diabły wciąż interesują się takimi piłkarzami, jak Leny Yoro czy Jarrad Branthwaite, można odnieść wrażenie, że będzie więcej nowych twarzy w linii obrony.

Jak to wpływa na przyszłość obecnych zawodników z kadry Manchesteru United? “Daily Star” informuje, że kluczowe rozmowy na temat swojej roli w zespole z ten Hagiem odbył Harry Maguire. Angielski obrońca jest zdeterminowany, aby kontynuować swoją karierę na Old Trafford. Nie obawia się konkurencji i zapowiada walkę o miejsce w składzie.

W pewnym momencie wydawało się, że Maguire zakończy swoją przygodę z Manchesterem United. Ten Hag uznał go za winnego niepowodzeń i posadził na ławce rezerwowych. Konsekwentną pracą doświadczony obrońca zdołał jednak wywalczyć sobie miejsce w wyjściowej jedenastce, imponując menedżerowi. Holender nie zamierza rozstawać się z Maguirem, zwłaszcza, że Czerwone Diabły nie zarobiłyby na jego sprzedaży zbyt dużej sumy.