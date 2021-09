Romelu Lukaku w letnim oknie transferowym był drugim najdroższym zawodnikiem na świecie. Belg wrócił do Chelsea, a o kulisach tego wydarzenia opowiedział w wywiadzie dla ‘’HLN’’.

Latem Romelu Lukaku opuścił Inter Mediolan

Belg za 115 milionów euro przeniósł się do Chelsea

Napastnik londyńskiej drużyny opowiedział o kulisach jego powrotu do Premier League

Lukaku zdołał przekonać trenera

Tego lata wiele klubów wydało fortunę na transfery zawodników. Są jednak zespoły, które muszą mocno zaciskać pasa. Do tego grona należy Inter. Mediolańczycy w minionym sezonie pierwszy raz od 2010 roku wygrali Serie A. Drużyna została jednak mocno osłabiona. Półwysep Apeniński opuścili trener Antonio Conte, czy Achraf Hakimi.

Dla Interu najbardziej bolesna była jednak strata Romelu Lukaku. Belg przez dwa lata zdobył ponad 60 goli i był kluczowym graczem mediolańczyków, których włodarze zarzekali się, że nie zezwolą na odejście swojego lidera. Sytuacja zmieniła się jednak i 28-latek po siedmiu latach wrócił do Premier League i zasilił szeregi Chelsea. Napastnik The Blues w wywiadzie dla ‘’HLN’’ zdradził kulisy tego transferu.

– Moim pragnieniem był powrót do Chelsea, od dawna o tym myślałem. Świetnie się czułem w Interze. Dorosłem tam jako mężczyzna i piłkarz. Kiedy przyszła trzecia propozycja od The Blue, zdałem sobie sprawę, że to poważna sprawa. Moja głowa była już w Londynie – rzekł Lukaku.

– Chelsea zaoferowała 110 milionów euro plus Zappacostę, ale Inter odmówił. Wtedy poszedłem do Inzaghiego, by go przekonać – dodał. Belg użył odpowiednich argumentów, gdyż spotkał się z aprobatą swojego byłego już szkoleniowca.

– Muszę powiedzieć, że Inzaghi od razu mnie zrozumiał, powiedział, że mogę odejść, jeśli takie mam życzenie. Chelsea podniosła stawkę i działacze się zgodzili. Inter dał mi dużo i zawsze będzie to w moim sercu – zakończył snajper Chelsea.

