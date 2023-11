IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Darwin Nunez

Darwin Nunez miał trudne początki w Liverpoolu

Jednak ostatnie miesiące Urugwajczyka są niezwykle udane

W samych superlatywach o 24-latku wypowiedział się Luis Suarez

Luis Suarez zadowolony z dyspozycji Darwina Nuneza

Darwin Nunez w swoich pierwszych miesiącach w Liverpoolu przeżył prawdziwy rollercoaster. Wówczas władze klubu skontaktowały się z Luisem Suarezem, aby porozmawiał z młodszym kolegą. Dziś 24-latek prezentuje się znakomicie, a były zawodnik “The Reds” w samych ciepłych słowach wypowiedział się o nim dla “thisisanfield.com”.

– Ma potencjał, umiejętności techniczne oraz siłę fizyczną. Jako kolega z drużyny nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Nawet kiedy miał gorsze chwile w Liverpoolu rozmawiałem z nim, ludzie w Liverpoolu powiedzieli mi, żebym to zrobił, ostrzegłem go i powiedziałem, czym jest angielski futbol. On, z tym sercem, które posiada, otworzył się i powiedział mi o tym, co się u niego działo – przekazał Suarez.

– Jeżeli chodzi o koszulkę z numerem “9” [w reprezentacji przyp. red.], powiedziałem Darwinowi, aby ją przejął, kiedy odejdę. Jako kolega z drużyny cieszę się jego szczęściem. Mówiłem o tym przed spotkaniem z Brazylią. To są rzeczy, z których cieszymy się jako koledzy z drużyny. Jesteśmy inni, reprezentujemy inne pokolenia, a ja cieszę się z tego, czego doświadcza teraz Darwin ze swoim klubem jak i reprezentacją narodową – dodał.

Wychowanek urugwajskiego Penarolu w obecnie trwającym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Liverpoolu. W tym czasie udało mu się siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zanotować sześć asyst.

