Lo Celso i Romero zostaną ukarani przez Tottenham

Giovani Lo Celso i Cristian Romero zostaną ukarani przez Tottenham Hotspur po tym jak udali się na zgrupowanie reprezentacji Argentyny bez pozwolenia. Obaj znaleźli się wśród czterech zawodników argentyńskiego zespołu zatrzymanych przez policję i brazylijskie służby sanitarne podczas meczu eliminacji mistrzostw świata Brazylia – Argentyna.

Giovani Lo Celso i Cristian Romero po powrocie do Londynu będą musieli z dotkliwymi karami finansowymi ze strony Tottenhamu Hotspur

Argentyńczycy nie mieli bowiem pozwolenia od londyńskiego klubu na udział w zgrupowaniu drużyny narodowej

Lo Celso i Romero do Europy wrócą razem z Emiliano Martinezem i Emiliano Buendią. Przed przyjazdem do Anglii będą jednak trenować w… Chorwacji

Tottenham szykuje kary

Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Martinez i Emiliano Buendia zostali zatrzymani tuż po rozpoczęciu meczu eliminacji do przyszłorocznego mundialu w Katarze. Powodem było złamanie przez nich protokołu koronawirusowego. Zatrzymanie na murawie dokonała policja wraz z przedstawicielami brazylijskich służb sanitarnych. Mecz został przerwany i nie został już wznowiony.

Lo Celso i Romero na zgrupowanie reprezentacji Argentyny udali się bez zgody swojego klubu – Tottenhamu Hotspur. Jak informuje Sky Sports czeka ich w związku z tym postępowanie dyscyplinarne w klubie, które zakończy się nałożeniem na nich wysokich kar finansowych. Kar nie muszą się natomiast obawiać Martinez i Buendia, którzy mieli pozwolenie od Aston Villi na udział w dwóch pierwszych eliminacyjnych meczach – z Wenezuelą i Brazylią.

Powrót z przystankiem

Całej czwórki zabraknie w składzie reprezentacji Argentyny na piątkowy mecz z Boliwią. Według ostatnich informacji wszyscy jeszcze w poniedziałek wrócą do Europy, ale nie udadzą się bezpośrednio do Wielkiej Brytanii. Najbliższe dni spędzą w… Chorwacji. Dzięki temu nie będą musieli poddawać się kwarantannie i będą mogli swobodnie trenować. Następnie mają wrócić do Wielkiej Brytanii. Według informacji Sky Sports lot i zakwaterowanie w Chorwacji jest organizowane bezpośrednio przez samych zawodników i ich reprezentantów, a nie przy udziale ich klubów.

Całej czwórki nie zobaczymy na boiskach Premier League podczas najbliższej ligowej kolejki. Lo Celso i Romero opuszczą mecz Tottenhamu Hotspur z Crystal Palace, podczas gdy Martinez i Buendia nie wystąpią w spotkaniu Chelsea – Aston Villa.

