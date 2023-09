Liverpool w sobotnim meczu piątej kolejki Premier League pokonał Wolverhampton Wanderers (3:1). The Reds szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili w doliczonym czasie gry.

fot. Imago / Mike Jones / News Images Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool w meczu ligi angielskiej zaliczył trzecie z rzędu zwycięstwo

The Reds w roli gospodarza okazali się lepsi od Wolverhampton

Udany występ zanotował Mohamed Salah, mając udział przy każdym z goli dla swojej drużyny

Liverpool grał do końca

Liverpool do potyczki z Wolverhampton przystępował w roli faworyta, ale zawodnicy Wilków mieli nadzieję, że mogą sprawić niespodziankę na swoim stadionie. Gospodarze podchodzili do meczu, chcąc wrócić na zwycięskie tory. The Reds mieli natomiast za sobą trzy kolejne zwycięstwa.

Po pierwszych trzech kwadransach gry nieoczekiwania więcej powodów do radości mieli piłkarze Gary’ego O’Neila. Wolverhampton objął prowadzenie w siódmej minucie, gdy piłkę do siatki skierował Hwang Hee-Chan. Wykorzystał podanie od Pedro Neto. Do przerwy było zatem 1:0 dla gospodarzy.

Po zmianie stron odblokowali się goście. Na gola wyrównującego trzeba było czekać do 55 minuty. Wówczas piłkę do siatki skierował Cody Gakpo, a udział przy tym trafieniu miał Mohamed Salah.

Wydawało się, że po strzeleniu gola przez The Reds kolejne trafienia będą formalnością, ale Wolverhampton postawił się rywalom. Trwało do jednak do czasu. W końcówce rywalizacji Liverpool mógł liczyć na nakręconego Egipcjanina. Salah najpierw zaliczył asystę przy bramce Andy Robertsona, a później obsłużył podaniem Harveya Elliotta i ekipa Juregena Kloppa wygrała 3:1.

Zawodnicy Wilków w następnej kolejce zmierzą się z Luton Town na wyjeździe. Liverpool czeka natomiast w środku tygodnia starcia w Lidze Europy z Lask Linz, a kilka dni później na drodze The Reds stanie West Ham United.