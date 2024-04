Liverpool wybrał następcę Juergena Kloppa. Krok od porozumienia

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Juergen Klopp opuści Liverpool

Według najnowszych wieści The Reds wybrali następcę

Nowym trenerem Liverpool ma zostać Ruben Amorim

Pedro Sepulveda: Ruben Amorim zastąpi Juergena Kloppa w Liverpoolu

Juergen Klopp po blisko dziewięciu latach opuści Liverpool. Niemiecki szkoleniowiec swoją decyzję ogłosił pod koniec stycznia i od tamtej pory w mediach regularnie pojawiają się spekulacje na temat potencjalnego następcy.

Przez długi czas dziennikarze łączyli z Liverpoolem jednego kandydata. Mianowicie był nim Xabi Alonso, czyli były piłkarz The Reds. Jednak niedawno temat został zakończony, bo Hiszpan podpisał nowy kontrakt z Bayerem Leverkusen i tym samym powiadomił wszystkich o pozostaniu w Niemczech na sezon 2024/2025.

Tymczasem wydaje się, że nareszcie doszło do przełomu i niedługo oficjalnie poznamy nazwisko następcy Juergena Kloppa. Portugalski dziennikarz Pedro Sepulveda jest przekonany, że Liverpool obejmie Ruben Amorim. Według najnowszych informacji doszło do porozumienia między stronami ws. wynagrodzenia i niebawem szkoleniowiec podpisze kontrakt na trzy lata.

Amorim to trener, który od 2020 roku pracuje w Sportingu CP. Poprowadził klub w 205 meczach, zdobywając średnio 2,24 punktu na mecz. Do tej pory jego największym sukcesem jest zdobycie mistrzostwa Portugalii w sezonie 2020/2021. Według wielu ekspertów 39-latek preferuje styl, który świetnie pasuje do Liverpoolu.