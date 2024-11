Liverpool stracił kluczowego defensora przed Ligą Mistrzów. Slot ma problem

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Konate doznał urazu w meczu z Brighton

Ibrahima Konate zakończył swój udział w meczu po niefortunnym upadku, kiedy próbował dojść do piłki podczas wykonywania rzutu rożnego przez Liverpool. Obrońca wyraźnie odczuwał ból, a na jego twarzy malował się grymas, co sugeruje poważny uraz. Na drugą połowę nie wrócił – zastąpił go Joe Gomez, który już w przerwie intensywnie się rozgrzewał.

Trener Arne Slot ma już ręce pełne pracy, próbując zapełnić luki po kluczowych zawodnikach. Alisson, Diogo Jota i Federico Chiesa są wykluczeni z gry do końca nadchodzącej przerwy reprezentacyjnej, a teraz do tego grona może dołączyć Konate. Jego ewentualna absencja byłaby dużym problemem, szczególnie przed zbliżającym się meczem Ligi Mistrzów przeciwko Bayerowi Leverkusen. Konate ma przejść szczegółowe badania, które pozwolą określić dokładny charakter urazu i przewidywany czas powrotu.

25-letni Konate, który przeniósł się do Liverpoolu z RB Lipsk w 2021 roku, stał się jednym z filarów obrony zespołu i rozpoczął wszystkie mecze Premier League tego sezonu, z jednym wyjątkiem. Ewentualna absencja Francuza jeszcze bardziej osłabi linię defensywną Liverpoolu, która już teraz odczuwa braki kadrowe.

Dla Liverpoolu nadchodzące tygodnie mogą być trudnym okresem, zwłaszcza że kontuzje kluczowych graczy ograniczają rotację i utrudniają przygotowania do intensywnych zmagań na arenie europejskiej. Trener Slot będzie musiał znaleźć rozwiązanie, by utrzymać formę zespołu i zminimalizować wpływ urazów na grę Liverpoolu.