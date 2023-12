IMAGO / 2023 Eurasia Sport Images / justpictures.ch Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Kibice Manchesteru United z niecierpliwością czekają na powrót Lisandro Martineza

Argentyńczyk wreszcie zabrał głos nt. swojej kontuzji

Zawodnik przekazał, że wszystko idzie w odpowiednim kierunku

Lisandro Martinez: Moja rehabilitacja przebiega niesamowicie dobrze

Podczas wrześniowego spotkania z Bayernem Monachium Lisandro Martinez nabawił się kontuzji stopy. Uraz Argentyńczyka okazał się poważniejszy, niż pierwotnie zakładano i od tamtego momentu zawodnika walczy o powrót do zdrowia.

Mistrz świata ostatnio zdecydował się opowiedzieć o kontuzji na łamach oficjalnej strony Manchesteru United. Martinez zdradził, że jego rehabilitacja przebiega pomyślnie i wszystko idzie w odpowiednim kierunku.

– Mam się naprawdę dobrze. Moja rehabilitacja przebiega niesamowicie dobrze, tak jak chcę. Czuję się mocny, robię wszystko tak jak należy z naszym fizjoterapeutą. Ibrahim Kerem jest wspaniały. Również sztab medyczny dba o mnie od pierwszego dnia. Wszystko idzie w dobrą stronę. Zdecydowanie musimy być cierpliwi. Wiem, że wkrótce wrócę, naprawdę niedługo. To zajmuje natomiast czas, więc musimy być cierpliwi – powiedział Lisandro Martinez cytowany przez “DevilPage”.

– Jest to trudne, zwłaszcza kiedy miałeś dwie kontuzje, przez niemal 6-7 miesięcy. To naprawdę trudne. Czuję, że jestem jednak silny. Mam dobre wartości, które zaszczepiła mi rodzina i nigdy się nie poddaję. Kontuzje sprawią, że będę tylko silniejszy. Jest trudno, ale nie ma mowy o wymówkach. To część futbolu i trzeba to zaakceptować. Trzeba mieć pokorę. To czas, kiedy musisz pracować jeszcze ciężej na siłowni. Możesz też poprawiać kwestię analityki i taktyki – stwierdził.

– Uwielbiam ten klub i uwielbiam to miejsce. Czuję się wdzięczny za to, że mogę tutaj być każdego dnia. Uwielbiam spędzać czas z fizjoterapeutami, pracownikami, kolegami, z każdym – dodał.

Sprawdź także: Potęga skłonna przedstawić ofertę za Raphaela Varane’a