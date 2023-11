fot. Imago/Nigel Keene Na zdjęciu: Wesley Fofana

Wesley Fofana aktualnie przechodzi rehabilitację po zabiegu

Defensor Chelsea wrócił do treningów na murawie

Kibice nie mogą się doczekać jego gry w kolejnych meczach

Najdroższy obrońca Chelsea w treningu

Wesley Fofana przeniósł się do Chelsea w sierpniu 2022 roku, stając się najdroższym obrońcą w historii klubu. Leicester City na tym transferze zarobiło aż 80 milionów euro. Nadzieje związane z Francuzem w obozie The Blues były gigantyczne, natomiast dotychczas jego przygoda głównie rozczarowuje. Wszystko za sprawą nawracających problemów zdrowotnych, które nie pozwalają zawodnikowi cieszyć się regularną grą.

Dla londyńczyków Fofana zaliczył łącznie dwadzieścia występów. W trakcie minionego sezonu doznał poważnej kontuzji kolana, wracając do gry dopiero w lutym. Tego lata przeszedł natomiast zabieg, na skutek czego nie wziął nawet udziału w obozie przygotowawczym. Fofana wciąż nie zagrał w kampanii 2023/2024 ani jednego spotkania, a kibice niecierpliwią się na jego powrót na murawę.

Do takowego może dojść już niebawem. Chelsea opublikowała w czwartek zdjęcia z treningu, w którym uczestniczył 22-letni defensor. To ostatni proces rehabilitacji przed włączeniem go do kadry meczowej. Fofana jest uważany za ogromny talent i najlepszego obrońcę w szeregach Chelsea. Jego powrót do gry może bardzo pomóc drużynie, która od początku sezonu punktuje nieregularnie.

Back on the grass.🏃‍♂️ pic.twitter.com/p00a04cMBU — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2023

Zobacz również: Rodrygo ofiarą rasistowskich wyzwisk. Piłkarz Realu Madryt wydał oświadczenie