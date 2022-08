Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchester United

Michael Knighton był dyrektorem Manchester United w latach 1982-1992, a w 1989 r. był bliski przejęcia całego klubu. Obecnie także jest zainteresowany kupnem Czerwonych Diabłów od rodziny Glazerów. Zdaniem biznesmena, jeżeli Czerwone Diabły w końcówce letniego okna transferowego nie kupią klasowych piłkarzy, poważnie może im zajrzeć w oczy widmo degradacji.

Największe szanse na kupno Manchester United, zdaje się mieć Sir Jim Ratcliffe, najbogatszy Brytyjczyk. Jednak Michael Knighton nie zamierza się poddawać i także zamierza stanąć do walki o przejęcie od rodziny Glazerów udziałów w klubie z Old Trafford. W rozmowie z Daily Mail 71-letni biznesmen diagnozuje problemy Czerwonych Diabłów i dochodzi do przerażających wniosków.

– MU wygląda jak drużyna spadkowa – przyznał były dyrektor 20-krotnych mistrzów Anglii. – Chyba, że w końcówce letniego okna transferowego ściągną kilku wartościowych graczy.

– To było kwestią czasu, zanim problemy z gabinetów działaczy przeniosą się na boisko. Pierwsze mecze były okropne, a Erik ten Hag zdawał się być zaniepokojony po meczu z Brentford, jak trudne zadanie go czeka – dodał.

– United będą kosztować więcej, ze względu na historię i tradycję. Właściciele jednak zadłużyli markę i zmniejszyli jej wartość. Rozsądna cenna powinna być znacznie niższa, aniżeli oczekiwane przez Glazerów 4,5 mln funtów. A przecież kiedyś za taką kwotę również nie chcieli sprzedać klubu – podkreślił.

