CTK / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho i Sean Dyche

Mourinho nie zastąpi Dyche’a

Jose Mourinho to jeden z najbardziej charyzmatycznych szkoleniowcem świata. Portugalczyk obecnie prowadzi Fenerbahce, z którym jest związany kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku. Jednak to nie wyklucza zmiany miejsca zatrudnienia. 61-latek jest łączony z powrotem do Premier League. Pogłoski o pracy w Anglii nasiliły się wraz z kolejnymi doniesieniami po potencjalnych zwolnieniach.

Dzisiaj Everton ogłosił, że Sean Dyche nie będzie dłużej odpowiadał za wyniki pierwszej drużyny. Tym samym The Toffees rozpoczęli poszukiwania nowego szkoleniowca. Jednym z kandydatów, przynajmniej według angielskich mediów, miał być Jose Mourinho. Jednak wszystko wskazuje na to, że Portugalczyk odpadł z tego wyścigu już w przedbiegach. David Ornstein twierdzi, że doświadczony trener “nigdy nie był brany pod uwagę”.

Dyche opuścił Everton po niemal dwóch latach pobytu na Goodison Park. Pod jego wodzą The Toffees rozegrali 83 mecze, z których wygrali 26, zremisowali 24 i przegrali 33. W poprzednim sezonie Anglik miał za zadanie utrzymać klub w Premier League i zdołał je wykonać. Teraz ta odpowiedzialność spadnie na barki innego trenera – ekipa z niebieskiej części Merseyside ma tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową.