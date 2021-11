fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Manchester United wkrótce ma ogłosić, że tymczasowym menedżerem tej ekipy zostanie Ralf Rangnick. Na wyspach Brytyjskich nie brakuje komentarzy w tej sprawie. Pochlebnych słów w kierunku niemieckiego trenera nie szczędził w trakcie piątkowej konferencji prasowej Juergen Klopp.

Klopp nie szczędził pochwał w kierunku Rangnicka

Manchester United w najbliższy weekend zmierzy się w Premier League z Chelsea. Tymczasem na 19 marca zaplanowane jest starcie Czerwonych Diabłów z The Reds. Bój zapowiada się niezwykle ciekawie. Tym bardziej że na ławkach obu ekip mogą znajdować się niemieccy trenerzy. Klopp z szacunkiem wypowiadał się o Rangnicku w trakcie piątkowego spotkania z dziennikarzami.

– To naprawdę doświadczony trener. Znam go, ale zasadniczo nie mówię o rzeczach, które nie są jeszcze potwierdzone – rzekł opiekun Liverpoolu w trakcie konferencji prasowej przed starciem The Reds z Southampton.

– Generalnie kolejny dobry trener przybędzie do pracy w Anglii. W Niemczech zbudował dwa świetne zespoły. Najpierw Hoffenheim, a następnie Lipsk, które dziś decydują o sile Bundesligi. Zajmował się różnymi rzeczami, ale zawsze jego głównym celem było być trenerem oraz menedżerem. Na tym zna się najlepiej – przekonywał Klopp.

– Moim zdaniem Man Utd pod wodzą Rangnicka będzie bardzo dobrze zorganizowany na boisku. Oczywiście to nie jest dobra wiadomość dla innych zespołów – uśmiechał się opiekun Liverpoolu.

Ralf Rangnick ma prowadzić ekipę z Old Trafford do końca trwającego sezonu. Następnie ma być konsultantem Man Utd. 63-latek zasłynął z rozsławiania stylu gry nazywanego “gegenpressing”, polegającego na szybkim i wysokim pressingu na rywalu. Podobny styl gry preferują tacy trenerzy jak: Josep Guardiola, Julian Nagelsmann, czy właśnie Juergen Klopp. Rangnick najpewniej debiut w nowej roli zaliczy 2 grudnia, gdy Man Utd zmierzy się z Arsenalem.

