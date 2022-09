PressFocus Na zdjęciu: Arthur Melo

Jeszcze kilka dni temu nikt nie spodziewał się, że Arthur Melo może zasilić szeregi Liverpoolu, jednak ostatnie dni okienka transferowe potrafią zaskakiwać i tak też było tym razem. Przenosiny Brazylijczyka na Anfield Road skomentował menedżer The Reds Jurgen Klopp, który przyznał, że jest zadowolony z tego transferu i wskazał cechy pomocnika, które mu imponują.

Arthur niespodziewanie trafił na wypożyczenie z Juventusu do Liverpoolu

Transfer Brazylijczyka skomentował Jurgen Klopp

Menedżer The Reds w bardzo pozytywny sposób wyraził się na temat byłego pomocnika Barcelony

Arthur będzie miał okazję odbudować formę na Anfield Road

Arthur Melo był wypychany z Juventusu praktycznie już od roku. Brazylijczyk po przyjściu z Barcelony w Turynie nigdy nie zachwycił, a częściej był krytykowany niż chwalony za swoją grę. W styczniu pomocnik był bardzo bliski Arsenalu, ale transfer ostatecznie upadł ze względu na warunki zaproponowane przez Kanonierów.

Latem gracz Starej Damy był łączony z kilkoma klubami. Mówiło się o ewentualnym transferze do Monaco, Evertonu, Valencii lub Sportingu Lizbona, jednak żadna z tych opcji ostatecznie nie wypaliła. Tymczasem w ostatnich dniach okienka Arthurem zainteresował się Liverpool, który jak się później okazało skutecznie doprowadził do finalizacji przenosin Brazylijczyka do Anglii.

The Reds pilnie poszukiwali nowego pomocnika. Środek pola Liverpoolu został mocno przetrzebiony przez liczne urazy na początku kampanii, dlatego w pewnym momencie stało się jasne, ze na Anfield musi trafić nowy gracz. Dawał o tym do zrozumienia również Jurgen Klopp, który przyznawał, że chciałby mieć większe pole manewru wybierając skład. Media twierdziły, że Liverpool szukał okazji na rynku transferowych i taką właśnie okazją okazał się Arthur.

Menedżer Liverpool jest zadowolony z dokonanego wyboru. – Jestem bardzo zadowolony z tego transferu. Przychodzi do nas w możliwie najlepszym wieku dla zawodnika, potrafi nadać rytm grze zespołu, ma znakomitą technikę i bardzo dokładne podanie, a także jest świetny w grze na małej przestrzeni Bardzo lubię takich zawodników – powiedział Klopp.

Liverpool fatalnie rozpoczął nowy sezon, ale The Reds obecnie notują serię dwóch zwycięstw z rzędu. W ubiegłą sobotę pokonali w niesamowitym stylu Bournemouth aż 9:0, a w środku tygodnia ograli Newcastle 2:1.

