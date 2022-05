Pressfocus Na zdjęciu: Mohamed Salah i Juergen Klopp

Walka o mistrzostwo Anglii będzie prawdopodobnie trwała do ostatniej kolejki ligowej. Liverpool nie rozegrał jeszcze swojego meczu w ramach 37. kolejki, ale wiara w przeskoczenie w tabeli ligowej Manchesteru City umarła już w Juergenie Kloppie. Niemiec podczas ostatniego wywiadu nie ukrywał, że szanse Liverpoolu są niewielki.

Liverpool na dwa mecze przed końcem sezonu traci do Manchesteru City 4 punkty

Losy The Reds zależne są od wyniku starcia Obywateli z Aston Villą

W zdobycie mistrzostwa nie wierzy już Juergen Klopp

Niemiec pogodzony z “tylko” wicemistrzostwem Anglii

W trakcie 37. kolejki Premier League wiele wskazywało, że w meczu West Hamu z Manchesterem City dojdzie do ogromnej niespodzianki. Młoty wygrywały po pierwszej połowie 2:0 i były na najlepszej drodze do pokonania The Citizens. Podopieczni Guardioli wzięli jednak sprawy w swoje ręce i doprowadzili do remisu 2:2. Pod koniec spotkania szansę na zdobycie bramki na wagę zwycięstwa miał Mahrez. Strzał Algierczyka z rzutu karnego obronił jednak Łukasz Fabiański.

Liverpool swój mecz rozegra we wtorek o godzinie 20:45. Rywalem The Reds będzie Southampton, który znajduje się w dolnej połowie tabeli. Przed meczem ze Świętymi Juergen Klopp wypowiedział się na temat losów mistrzostwo. Z jego słów można było odczuć, że niespecjalnie wierzy on wyprzedzenie Manchesteru City. Ci zmierzą się w ostatniej kolejce z Aston Villą, której trenerem jest legenda Liverpoolu – Steven Gerrard.

– Nie wiem, kiedy ostatnio Manchester City stracił punkty w dwóch meczach z rzędu. W dodatku Aston Villa musi zagrać w środku tygodnia. Nie są do tego przyzwyczajeni. Nie spodziewam się, żeby Manchester City stracił tam punkty – stwierdził Klopp.

Jurgen Klopp thinks the title race is done 😕 pic.twitter.com/RYUGwVfCSk — GOAL (@goal) May 16, 2022

The Reds w tym sezonie zdobyli już dwa trofea – puchar Ligi Angielskiej, a także puchar Anglii. Oprócz tego w finale Ligi Mistrzów zmierzą się z Realem Madryt o kolejne trofeum. Marzeniem piłkarzy było sięgnięcie po wszystkie możliwe puchary w tym sezonie, ale może nie być to możliwe. Wszystko zależy od dyspozycji Manchesteru City w meczu z Aston Villą.

