Liverpool w obecnym sezonie ma szanse na zdobycie poczwórnej korony. Menedżer The Reds Juergen Klopp przyznał, że nie spodziewał się, że jego drużyna znajdzie się w takiej sytuacji, ale w żadnym wypadku nie zamierza narzekać.

Liverpool w obecnym sezonie wygrał już rozgrywki Carabao Cup

The Reds pozostają również w grze o triumf w Lidze Mistrzów, Puchar Anglii oraz mistrzostwo Anglii

Juergen Klopp jest pod wrażenie tego, co dotychczas w tym sezonie dokonała prowadzona przez niego drużyna

Klopp zaskoczony

Drużyna Liverpoolu ma już na koncie w tym sezonie wygranie Carabao Cup, a przed sobą szanse na kolejne trzy trofea. The Reds są półfinale Ligi Mistrzów, finale Pucharu Anglii oraz mają tylko jeden punkt straty do Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii.

– To sytuacja, w której nie spodziewaliśmy się znaleźć – powiedział Juergen Klopp. – Uwielbiamy być w takiej sytuacji. Jest niezwykle ciężko – gramy praktycznie cały czas. Nie można jednak tego zaplanować.

– Wiemy jednak, że do tej pory nie osiągnęliśmy nic, albo niewiele. Wygraliśmy jedne rozgrywki, to świetnie, ale przed nami są jeszcze trzy inne – kontynuował niemiecki szkoleniowiec. – Drużyna jest w dobrym momencie, ale w niedzielę musimy to jeszcze raz udowodnić. Nie możemy się doczekać wszystkiego, co nas czeka – dodał.

Postawa Liverpoolu w obecnym sezonie, biorąc pod uwagę jak potoczył się poprzedni, jest również zaskoczeniem dla Kloppa. – Nie spodziewałem się, że wygramy Carabao Cup, będziemy w finale Pucharu Anglii, półfinale Ligi Mistrzów i będziemy jeden punkt za liderem. Szczerze mówiąc nie sądziłem, że tak będzie, ale wiedziałem, że będziemy lepsi – dodał.

– To, co chłopcy zrobili w ubiegłym sezonie, było naprawdę wyjątkowe biorąc pod uwagę w jak trudnej sytuacji byliśmy. Zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów miało ogromne znaczenie. Przed meczem z Newcastle było wiele momentów, w których myślałem: “To trudne, nie uda nam się to w tym roku”. Mieliśmy także momenty, w których myśleliśmy: “Ok, miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli grać w Lidze Konferencji” – mówił menedżer The Reds.

– Wtedy trzeba było już planować przygotowania do sezonu i inne rzeczy. Pamiętam te myśli, a potem wygrywaliśmy pięć meczów. Wiedzieliśmy jednak, że po powrocie pozostałych trzech chłopaków będziemy silniejsi. Pierwsza część sezonu była w porządku, ale nie było tak, że ludzie byli zachwyceni, gdy traciliśmy 14 punktów do lidera. Ale znowu to co chłopcy z tym zrobili było wyjątkowe – dodał.

W najbliższą niedzielę Liverpool czeka derbowe spotkanie z Evertonem. Mecz, który rozegrany zostanie na Anfield Road rozpocznie się o godzinie 17:30.

