W poniedziałek Arsenal oficjalnie ogłosił sprowadzenie Jakuba Kiwiora. Reprezentant Polski udzielił już pierwszego wywiadu jako zawodnik Kanonierów. Jak można się było spodziewać, 22-latek nie krył szczęścia.

W poniedziałek byliśmy świadkami jednego z największych transferów w historii polskich piłkarzy. Jakub Kiwior trafił za 25 milionów euro do lidera Premier League, Arsenalu. Jeszcze tego samego dnia oficjalna strona Kanonierów opublikowała pierwszy wywiad 22-latka w nowych barwach.

– Gdy po raz pierwszy zobaczyłem moje nazwisko na koszulce Arsenalu, po prostu się uśmiechnąłem! Byłem bardzo szczęśliwy, widząc moje nazwisko na stroju tak ogromnego klubu. Dla mnie to niesamowicie szczęśliwy moment i powód i zaszczyt. Zawsze marzyłem o grze w Premier League. Wiedziałem, że nie będzie to łatwe, a także, że jeśli do tego dojdzie, muszę skorzystać z tego, jak najbardziej będę mógł. To jedno z moich największych marzeń. Dla mnie to najlepsza liga. Jestem podekscytowany, że tu zagram – zaczął Kiwior. – To dla mnie wielka sprawa, że Arsenal się mną zainteresował, że mogłem tu trafić. Jestem świadomy, że Arsenal to wielki klub w czołowej lidze, więc nie musiałem się długo zastanawiać. Naprawdę chciałem tu przejść. Kocham podawać piłkę. Lubię drużyny, które nią grają i starają się kreować szanse w ten sposób, więc cieszę się z wyboru drużyny – dodał.

Kiwior został czwartym polskim Kanonierem.

– Pamiętam, jak Wojciech Szczęsny i Krystian Bielik tu grali. Nie miałem jeszcze okazji pogadać z Wojtkiem, ale na pewno nadrobimy to podczas zgrupowania reprezentacji. Krystian za to od razu wysłał mi wiadomość z gratulacjami. To było bardzo miłe. Dodał, żebym odzywał się do niego, gdybym miał jakikolwiek problem. Cieszę się z tak pozytywnej reakcji – wyznał środkowy obrońca.

Kiwior będzie miał okazję zadebiutować w nowych barwach w prestiżowym meczu. W piątek Kanonierzy zmierzą się w Pucharze Anglii z Manchesterem City.

