IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Manchester United

Manchester United przegrał z Brighton

Kibice byli wściekli na Ten Haga

Fani wyrazili swoją dezaprobatę po zmianie po Hojlunda

Ten Hag wyjaśnia zmianę Hojlunda

Tysiące kibiców Manchesteru United wyraziło swoją dezaprobatę w związku ze zmianą Rasmusa Hojlunda na Anthony’ego Martiala, gdy Czerwone Diabły przegrywały z Brighton 0:2 w 64. minucie meczu.

– Myślę, że to było pozytywne. Fani na Old Trafford znakomicie go przyjęli i myślę, że spisał się dobrze w tym meczu. Taką reakcją wysłali mu sygnał, że na niego liczą. To da mu wiarę – powiedział Ten Hag nieco uciekając od odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

– Wszyscy wiedzą, że przyszedł do nas z drobnym problemem. Odbudowywaliśmy jego formę przez ostatnie trzy lub cztery tygodnie. Nie jest gotowy na cały mecz, a mamy wiele spotkań do rozegrania w krótkim czasie, więc wszystko musi nadejść w odpowiednim czasie – dodał.

Manchester United poniósł w sobotę drugą porażkę z rzędu i trzecią w ogóle w pięciu meczach Premier League tego sezonu.

Zobacz również: Premier League. Man Utd dostał lekcję od Brighton, passa City trwa