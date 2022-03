Kibice Chelsea wydali oświadczenie w sprawie przejęcia klubu

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Kibice Chelsea nie zamierzają czekać z założonymi rękoma i wydali specjalne oświadczenie skierowane głównie do brytyjskiego rządu w sprawie zmian właścicielskich The Blues. Fani apelują o możliwie jak najszybsze rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

Kibice Chelsea wydali specjalne oświadczenie w sprawie obecnej sytuacji klubu

Fani chcą jak najszybszych decyzji w celu rozwiązania problemu

Mają tez swoje oczekiwania, co do nowych właścicieli

Fani The Blues mają swoje oczekiwania dotyczące negocjacji

Roman Abramowicz wystawił londyński klub na sprzedaż prawie dwa tygodnie temu. W tym czasie brytyjski rząd nałożył na rosyjskiego miliardera sankcje zamrażając jego aktywa. To wzbudziło pewne wątpliwości, co do zmiany właściciela. Wciąż jest wielu chętnych do przejęcia klubu ze Stamford Bridge. Swoje zainteresowanie wyraża między innymi rodzina Rickettów, Nick Candy czy Konsorcjum Todda Boehly’ego.

Jednak w tak skomplikowanej sytuacji również kibice The Blues mają swoje oczekiwania. Grupa Chelsea Supporters’ Trust wydała w tej sprawie swoje oświadczenie. – Zauważamy, że doniesienia medialne związane z negocjacjami dotyczącymi sprzedaży klubu posuwają się w szybkim tempie. Apelujemy o szybkie rozwiązanie tej sytuacji oraz o transparentność działań. Przyszłość Chelsea jest dla nas najważniejsza. Liczymy na zaangażowanie nowych właścicieli w relacje z kibicami – napisano.

Oświadczenie zawiera również kilka ważnych elementów, których powinny dotyczyć negocjacje związane z przejęciem klubu. Kibice chcą umorzenia pożyczki, dzięki której stadion Stamford Bridge byłby zabezpieczony na lata oraz wdrożenia raportu Fan-led Review opracowanego przez Tracey Crouch, na mocy którego między innymi fani mieliby kluczowy udział w ochronie klubowego dziedzictwa, projekt Chelsea Women nadal byłby kontynuowany oraz gwarancji, że nie będzie prób wyjścia z istniejących struktur, na przykład poprzez dołączenie do Superligi.

Dyrektor Chelsea Petr Cech został z kolei zapytany o dialog między londyńskim klubem a brytyjskim rządem w sprawie obecnej sytuacji. Były bramkarz The Blues w rozmowie z dziennikarzem Sky Sports nie udzielił jednak zbyt wielu informacji.

– Nie jestem w nie zaangażowany. Codziennie odbywają się rozmowy na linii klub – rząd o codziennym funkcjonowaniu Chelsea, o licencji oraz możliwych scenariuszach. Spróbujemy zakończyć ten sezon najlepiej, jak tylko się da. W tym momencie nasze życie toczy się z dnia na dzień. Mamy nadzieję, że wkrótce wszystko się wyjaśni – przyznał Petr Cech.

