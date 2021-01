Hodgson nie zaprząta sobie głowy plotkami na temat Zahy

Wilfried Zaha w ostatnim czasie intensywnie przez media łączony jest z różnymi klubami. Okazuje się, że zbytnio nie przejmuje się tym opiekun Crystal Palace. Roy Hodgson w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi chwalił swojego podopiecznego nie tylko za świetną dyspozycję, ale też nastawienie.

Wilfried Zaha w trakcie trwającego sezonu wystąpił łącznie w 14 spotkaniach ligowych, notując w nich osiem trafień i asyst. Nie dziwi zatem, że 28-latek znalazł się na celowniku kilku mocniejszych klubów. Spekuluje się, że dwukrotnego reprezentanta Anglii chciałyby takie kluby jak AC Milan, czy Paris Saint-Germain.

– Przez lata było tyle spekulacji na temat Wilfa, że nie przywiązuje już do nich większej uwagi. Z drugiej strony wiem, że to świetny zawodników. W związku z tym zdaje sobie sprawę z tego, że są kluby, które chciałyby go pozyskać – mówił menedżer Crystal Palace cytowany przez Sky Sports.

– Zanim jednak zawodnik zmieni klub, to trzeba załatwić mnóstwo spraw. My w każdym razie jesteśmy szczęśliwi z tego, że mamy kogoś takiego w swoim zespole. Wyróżnia się swoją niezwykłą samodyscypliną, a także świetną mentalności. Ma pasję do piłki nożnej. Na razie nie myślę o tym, czy rozstanie się z nami, bo nic na to nie wskazuje. Jestem pełen wiary w to, że będzie w naszej ekipie jeszcze przez długo czas – uzupełnił Hodgson.

Wilfried Zaha trafił do ekipy z Selhurst Park w 2015 roku z Manchesteru United. Jak na razie w ekipie z Londynu rozegrał łącznie 376 meczów, notując w nich 65 trafień. Kontrakt Iworyjczyka z Crystal Palace obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Rynkowa wartość zawodnika według Transfermarkt.de szacowana jest na 44,3 miliona funtów (50 milionów euro).

Godne uwagi jest to, że zawodnicy Orłów dzisiaj o 16:00 zmierzą się na swoim stadionie z Sheffirld United. Crystal Palace w meczu z czerwoną latarnia rozgrywek powalczy o szóste zwycięstwo w sezonie.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin