fot. Imago / John Walton Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland błyszczy w tym sezonie skutecznością

Reprezentant Norwegii zdobył w 12 meczach Premier League trzynaście bramek

Zawodnik ostatnio opowiedział w rozmowie z TV 2, kto inspirował go w młodości

Erling Haaland z zachwytem o Cristiano Ronaldo

Erling Haaland mimo młodego wieku, cały czas przekracza bariery. Reprezentant Norwegii ma już na swoim koncie kilka rekordów. Tymczasem ostatnio zawodnik dał do zrozumienia, że wzorował się na grze Cristiano Ronaldo. Portugalczyk dzisiaj broni barw Al-Nassr.

– Pamiętam, że zawsze obserwowałem Ronaldo i jego ruchy w polu karnym: wykonywał dwa lub trzy zwody, zanim wdarł się w pole karne, w którym chciał się znaleźć. To coś w rodzaju pojedynku z obrońcami. Czas jest też ważny. Jeśli nie będziesz miał dobrego timingu, nie będziesz w stanie strzelić gola głową – mówił Haaland w rozmowie z TV 2.

– Czy ktoś inny oprócz Ronaldo mnie zainspirował? On jest szefem. Sposób, w jaki się poruszał, jak rozwijał swój styl, to gry, to było coś niesamowitego. Pamiętasz, jak grał w Manchesterze United, a potem podczas swoich pierwszych lat w Realu Madryt? W Realu Madryt został napastnikiem. To niewiarygodne, że tego dokonał. A także sposób, w jaki zdobywał bramki. Chodzi przede wszystkim o niezauważalne ruchy w polu karnym i umiejętność zmylenia obrońców – dodał Norweg.