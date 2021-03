Manchester City dzisiaj po południu zmierzy się na swoim stadionie z Manchesterem United. Opiekun The Citizens przed tym starciem ujawnił, że musiał przypomnieć swoim piłkarzom o podstawowych zasadach gry w tym sezonie.

Niesamowita metamorfoza Man City

Manchester City pewnym krokiem zmierza po piąty w historii klubu mistrzowski tytuł w ramach Premier League, mając aktualnie 12 punktów przewagi nad Leicester City. Jest to o tyle ciekawe, że jeszcze w grudniu ekipa z Etihad Stadium była na dziewiątym miejsce w tabeli, mając osiem punktów straty do lidera Liverpoolu. Od tamtej pory Man City zaliczył jednak 21 kolejnych zwycięstw. Sytuacja uległa zatem zmianie.

– Zawsze jestem widzem meczów. Oczywiście trenerem też, ale widzem przede wszystkim. Chce się bawić piłką nożną. Chcę widzieć, aby moja drużyna grała zgodnie z moimi oczekiwaniami. Przez długi czas nie było mi to dane – mówił Josep Guardiola cytowany przez Goal.com.

– Przegrywałem w Barcelonie, przegrywałem w Bayernie, ale po porażkach Man City trudno było mi rozszyfrować, co jest nie tak. Czasami mamy jeden lub dwa dni na przemyślenia. Rozmawialiśmy wówczas z pozostałymi członkami sztabu szkoleniowego. Analizowaliśmy wnikliwie z drużyną, co należy poprawić i co robić – kontynuował Hiszpan.

Pewnym krokiem po mistrzostwo

– W końcu powiedziałem: “Dokonaliśmy tego tutaj w Anglii, udawało nam się w Niemczech i Hiszpanii, więc po prostu wracamy do naszych dawnych zasad”. Robimy to, co dawało efekt. Próbujemy zatem działać na dawnych zasadach – przekonywał Guardiola.

– Oczywiście nie mieliśmy żadnej gwarancji, że wszystko ułoży się po naszej myśli. Niemniej będziemy mogli być dumni z tego, że prezentujemy określony styl. Potem pojawiła się jedna wygrana, druga i nasza pewność siebie rosła. To pomogła nam znaleźć się w sytuacji, w której jesteśmy obecnie – mówił opiekun Man City.

Ekipa z błękitnej części Manchesteru wywalczyła tylko 20 punktów w pierwszych 12 spotkaniach. W każdym razie wygrała później kolejne 15 meczów. Tym samym jest aktualnie liderem rozgrywek.

Manchester City Manchester United 1.55 4.44 6.80 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 7. marca 2021 12:05 .



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin