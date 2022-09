PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

W niedzielę będziemy świadkami derbów Manchesterów. Będzie to też pierwszy pojedynek, w którym Pep Guardiola będzie miał okazję rywalizować przeciwko Erikowi ten Hagowi. Hiszpan jest jednak pod wielkim wrażeniem postępów, jakie poczynili United pod wodzą holenderskiego menedżera.

Guradiola chwali Manchester United przed derbami

Hiszpan pierwszy raz będzie miał okazję rywalizować przeciwko Ten Hagowi

Początek meczu w niedzielę o 15:00

W niedzielę derby Manchesteru

Pep Guardiola i Erik Ten Hag nie mieli jeszcze okazji rywalizować przeciwko sobie, jednak obaj współpracowali ze sobą w Bayernie Monachium, gdy Hiszpan był trenerem pierwszego zespołu. Obaj już wcześniej nie szczędzili sobie pochwał, ale przy okazji zbliżającej się derbowej rywalizacji menedżer Manchesteru City znów powiedział kilka miłych słów w kierunku swojego rywala.

– Spodziewam się Manchesteru United w najlepszym wydaniu. Prezentują w ostatnich meczach ogromną jakość, co szczególnie potwierdzili w rywalizacji z Arsenalem i Liverpoolem. Nie mam wątpliwości, że są w znakomitej formie. My natomiast mamy swój plan na ten mecz. Wiemy, jak atakować i się bronić. Jest to znakomita okazja, by miliony ludzi mogły czerpać radość z naszej gry. Zawodników nie trzeba motywować przed takim spotkaniem – przyznał Guardiola.

– Najważniejsze to być sobą. Trzeba być odważnym i nie bać się atakować. Od zawsze preferuję aktywną grę na połowie przeciwnika. Mój styl jest niezmienny od wielu lat – dodał.

Manchester United po fatalnym początku sezonu i dwóch porażkach notuje obecnie serię czterech zwycięstw z rzędu wygrywając między innymi z Arsenalem i Liverpoolem. Manchester City jest natomiast wiceliderem Premier League z siedemnastoma punktami po siedmiu kolejkach.

