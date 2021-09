Manchester City w sobotę rozegra kolejny mecz ligowy, mierząc się z Leicester City. Menedżer mistrzów Premier League wciąż wierzyć, że Gabriel Jesus i Ederson ostatecznie będą mogli zagrać przeciwko Lisom.

Manchester City wciąż jest niepogodzony z zawieszeniem brazylijskich piłkarzy, którzy nie pojechali na zgrupowanie reprezentacji Brazylii

Na konferencji prasowej przed starciem z Leicester głos w sprawie zabrał Jose Guardiola

Hiszpan wciąż wierzy, że Gabriel Jesus i Ederson będą mogli zagrać

Man City przeciwko Lisom jednak z zawieszonymi Brazylijczykami?

Manchester City w spotkaniu czwartej kolejki ligi angielskiej powalczy o trzecie zwycięstwo z rzędu. Obywatele możliwe, że będą musieli stawić czoła Leicester poważnie osłabieniu. Głos w sprawie ostatnich zawieszeń dotyczących brazylijskich zawodników na konferencji prasowej zabrał Josep Guardiola.

– Mamy wciąż nadzieję, że Brazylijczycy w naszym zespole będą mogli zagrać. Pożyjemy i zobaczymy, jakie jutro będą decyzje. Wciąż czekamy na konkretne wiadomości w sprawie – mówił Hiszpan cytowany przez BBC Sport.

– Nie rozumiem sytuacji, dlaczego mieliby nie zagrać. Sam tak naprawdę nie wiem, co mamy robić. To zaszczyt, gdy nasi zawodnicy są powoływani do drużyn narodowych, mając reprezentować kraj, w którym się urodzili. Argentyńscy piłkarze mogą podróżować i mogą grać. Tymczasem Brazylijska Federacja Piłki Nożnej poprosiła o zawieszenie piłkarzy, którzy nie pojechali na zgrupowanie i następstwem tego jest to, że nie mogą zagrać ani w reprezentacji, ani w klubie. To szaleństwo – przekonywał Guardiola.

W ligowej tabeli The Citizens plasują się obecnie na siódmej pozycji w ligowej tabeli. Do lidera, którym jest Tottenham Hotspur, Manchester City traci trzy oczka. Jak dotąd Obywatele doznali porażki tylko z The Spurs.

Man City w najbliższym czasie czeka maraton spotkań. W sobotnie popołudnie zmierzy się z Leicester, w najbliższą środę w Lidze Mistrzów ekipa Guardioli zagra z RB Lipsk, a w kolejny weekend w ramach piątej kolejki ligowej z Southampton. Tymczasem 21 września w ramach Carabao Cup z Wycombe Wanderers.

