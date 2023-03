PressFocus Na zdjęciu: Ben Foster

Ben Foster wznawia karierę

Anglik zostanie zawodnikiem Wrexham AFC

Walijczycy rywalizują na 5. szczeblu rozgrywkowym w Anglii

Nie Premier League, a 5. liga

Ben Foster, dwukrotny mistrz Anglii z Manchesterem United, we wrześniu ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. Golkiper wraz z zakończeniem sezonu 2021/22 rozstał się z Watfordem i Szerszenie miały być jego ostatnim klubem z CV. Już w lutym kolejnego roku do byłego reprezentanta Synów Albionu, przynajmniej zgodnie z doniesieniami angielskich mediów, chciał zgłosić się Tottenham, który wobec poważnego urazu Hugo Llorisa poszukiwał wartościowego rywala dla Frasera Forstera.

39-letni Foster ostatecznie nie dołączył do Spurs i pozostawał na futbolowej emeryturze. Jednak teraz, mimo powszechnego przekonania, że Anglik już nie wróci na murawę, Wrexham AFC, czyli walijski klub rywalizujący na poziomie 5. ligi angielskiej oficjalnie potwierdził niespodziewaną informację – Ben Foster podpisał kontrakt z The Red Dragons.

Welcome back to Wrexham, Ben Foster 🧤



🔴⚪ #WxmAFC — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) March 23, 2023

Doświadczony bramkarz ma zastąpić Roba Laintona, który doznał kontuzji kolana i będzie niedostępny przez kilka tygodni. Wrehham to lider National League. Czerwone Smoki po 38 rozegranych spotkaniach mają na koncie 94 punkty i z Notts County biją się o promocję do League Two. Tylko najlepsza ekipa rozgrywek bezpośrednio awansuje o szczebel wyżej. 39-latek podpisał kontrakt ważny do czerwca.

Co ciekawe, dla Fostera będzie to powrót na Racecourse Ground. I to po 18 latach! W sezonie 2004/2005 Anglik był wypożyczony tutaj ze Stoke.