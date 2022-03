Gigantyczna podwyżka dla Bruno Fernandesa. Nowy kontrakt o krok

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Brytyjskie media potwierdzają informacje o bliskim podpisaniu nowego kontraktu z Manchesterem United przez Bruno Fernandesa. Nowa umowa ma obowiązywać przez pięć lat i gwarantować Portugalczykowi ogromną podwyżkę.

Manchester United jest o krok od podpisania nowego kontraktu z Bruno Fernandesem

26-letni Portugalczyk otrzyma od klubu ogromną podwyżkę

Oficjalnego ogłoszenia możemy spodziewać się w najbliższych tygodniach

Bruno Fernandes bliski porozumienia z Manchesterem United

Portugalczyk na Old Trafford trafił w styczniu 2020 roku ze Sportingu Lizbona i jest obecnie kluczowym piłkarzem drużyny prowadzonej przez Ralfa Rangnicka. Obecna umowa 27-letniego piłkarza obowiązuje do czerwca 2025 roku, ale klub jest zdeterminowany do jej przedłużenia już teraz. Nowy kontrakt ma również lepiej odzwierciedlać pozycję zawodnika w zespole.

Rozmowy na ten temat prowadzone już od jakiegoś czasu, ale zostały wstrzymane w połowie roku. Od tamtego czasu nastąpił jednak przełom, który pozwolić wrócić do negocjacji, a te według Sky Sports są już na finiszu.

Bruno Fernandes aktualnie zarabia na Old Trafford 240 tysięcy funtów tygodniowa. Według nieoficjalnych informacji podpisanie przez niego nowego kontraktu sprawi, że jego wynagrodzenie zostanie podwojone

Portugalczyk od czasu dołączenia do Manchesteru United rozegrał w jego barwach 117 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 49 bramek i dokładając do tego 39 asysty. Obecnie ofensywny pomocnik skupia się na walce z reprezentacją Portugalii o awans na tegoroczny mundial. We wtorek Bruno Fernandesa i jego kolegów z drużyny narodowej czeka decydujący barażowy mecz z Macedonią Północną.

