Chelsea zremisowała z Arsenalem 2:2 w meczu 9. kolejki Premier League. The Blues prowadzili już 2:0, ale nie zdołali dowieźć korzystnego wyniku do końca.

Chelsea 2:2 Arsenal. Świetna końcówka Kanonierów

Wynik meczu otworzył w 15. minucie Cole Palmer, który pewnie wykorzystał rzut karny. Wcześniej sędzia Chris Kavanagh wskazał na jedenasty metr po zagraniu ręką w polu karnym Kanonierów.

Na początku drugiej połowy rezultat podwyższył Mykhaylo Mudryk. Reprezentant Ukrainy otrzymał piłkę na lewym skrzydle i tak zwanym “centrostrzałem” zaskoczył Davida Rayę.

CENTROSTRZAŁ MUDRYKA!



— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) October 21, 2023

Chelsea wyraźnie straciła czujność w 77. minucie, gdy nikt nie dobiegł do zagrania Roberta Sancheza i to świetnie wykorzystał Declan Rice. Anglik strzałem z pierwszej piłki zaskoczył golkipera The Blues.

G⚽️⚽️⚽️L RICE



— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) October 21, 2023

Wydawało się, że gospodarze dadzą radę dowieźć zwycięstwo do końca, ale w 85. minucie Arsenal odrobił straty. Tym razem do siatki trafił Leandro Trossard, który wykończył dośrodkowanie Bukayo Saki.