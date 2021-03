Łukasz Fabiański przedłużył umowę z West Hamem United do końca czerwca 2022 roku, poinformował West Ham United za pośrednictwem swojej strony internetowej. Reprezentant Polski od momentu, gdy trafił do ekipy ze stolicy Anglii, to rozegrał w jej szeregach 90 spotkań. W 22 meczach zachował czyste konto.

Polak w szeregach Młotów na dłużej

Łukasz Fabiański to zawodnik niezwykle doświadczony. Ma na swoim koncie 50 występów w reprezentacji Polski. 35-latek do West Hamu United trafił w 2018 roku ze Swansea City. W trakcie trwającej kampanii Fabiański wraz z zespołem Młotów walczy w Premier League o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.

– Bardzo cieszę się z podpisania nowej umowy z klubem. Czuję się szczęśliwy, że wszystko zostało załatwione. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że jestem bardzo wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzył mnie klub. Chcę dawać z siebie wszystko, aby władze WHU i kibice mogli mieć powody do zadowolenia – mówił polski bramkarza cytowany przez oficjalna stronę Młotów.

Londyńska stabilizacja

– Myślę, że to był bardzo dobry ruch, że zdecydowałem się dołączyć do West Hamu. Odkąd trafiłem do tego klubu, moje życie się ustabilizowało. Zmiana barw klubowych nie sprawiła mi żadnych kłopotów. Cieszy to, że będę jeszcze przez rok w klubie – dodał Fabiański.

Reprezentant Polski urodził się w Kostrzynie nad Odrą w zachodniej Polsce. Zanim spróbował swoich sił za granicą, to bronił barw między innymi Lecha Poznań i Legii Warszawa. Z Wojskowymi wygrał nawet mistrzostwo Polski w sezonie 2005/2006, mając 21 lat. Tymczasem w maju 2007 roku dołączył do Arsenalu, z którym w 2014 roku wygrał Puchar Anglii. Fabiański został też w 2018 roku piłkarzem roku w Polsce.