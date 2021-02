Everton dementuje plotki w sprawie swojej gwiazdy

W mediach pojawiły się ostatnio doniesienia jakoby James Rodriguez nie był szczęśliwy w Evertonie. Do spekulacji tych odniósł się menedżer Carlo Ancelotti. Zapewnia on, że Kolumbijczyk dobrze czuje się na Goodison Park i latem nie zmieni swojego pracodawcy.

James Rodriguez przeniósł się do Anglii latem ubiegłego roku z Realu Madryt. Jak dotąd w 17 meczach Premier League zawodnik ten zdobył pięć goli i zanotował trzy asysty. Jak wyliczyli dziennikarze, żaden inny gracz Evertonu nie stwarza tylu sytuacji strzeleckich.

Pomimo tego pojawiły się doniesienia jakoby James nie był zbyt zadowolony ze swojego pobytu w Evertonie i życia w Anglii. W mediach zaczęto łączyć go z powrotem do hiszpańskiej La Liga. Zawodnika na celowniku ma mieć Atletico Madryt.

Menedżer Carlo Ancelotti stanowczo odciął się od tych spekulacji, mówiąc: – Rozmawiam z Jamesem każdego dnia i ma się dobrze. Czuje się w porządku w Evertonie, jest pewny siebie i zmotywowany.

Problemem angielska pogoda?

Powodem rozterek Kolumbijczyka ma być nie tyle zła atmosfera w szatni, co depresyjna brytyjska pogoda. Zawodnik musiał jednak wiedzieć z czym wiąże się transfer na Wyspy, bo występował tam już wcześniej.

– James miał ostatnio trochę problemów z łydką, ale to było jego jedyne zmartwienie. Wszyscy w klubie się o niego troszczymy i nim interesujemy. Nie wiem czy narzekał komuś na pogodę. Ta w Anglii nas nie rozpieszcza, ale są też dobre strony mieszkania w tym miejscu – dodał Ancelotti.

Everton zajmuje siódme miejsce w ligowej tabeli. W ten weekend zagra derbowy mecz z Liverpoolem, do którego traci trzy oczka. The Toffees mają realną szansę, by włączyć się do walki o pozycje premiujące grą w europejskich pucharach.