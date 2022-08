Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United prawie zakończył okno transferowe. Erik ten Hag zabrał głos w tej sprawie. Powiedział też co z przyszłością Cristiano Ronaldo.

Erik ten Hag spotkał się z dziennikarzami przed meczem piątej kolejki Premier League

Holender odpowiedział między innymi na pytanie o Cristiano Ronaldo

Nie zabrakło też wypowiedzi na temat Antony’ego

Erik ten Hag nie dostanie wszystkiego czego chciał

Manchester United to jeden z najbardziej aktywnych klubów w tym oknie transferowym. Erik ten Hag dostał dwóch obrońców i dwóch pomocników. Na podpisanie kontraktu oczekują Antony oraz Martin Dubravka. Opiekun Czerwonych Diabłów zabrał głos na temat Brazylijczyka oraz swoich potrzeb transferowych.

– Jest porozumienie między klubami, ale robota papierkowa nie jest jeszcze skończona. Nie mogę się w ten temat zagłębiać. Nadal musimy wzmocnić defensywę i ofensywę, bo mamy wiele spotkań do rozegrania – przyznał opiekun Manchesteru United, zaznaczając, że chętnie dostałby kolejnych nowych zawodników. Na to nie ma jednak większych szans. – Myślę, że jeśli chodzi o to okienko, to będzie to koniec. Gdy natomiast pojawia się świetna okazja, to zawsze musisz być w gotowości, jako topowy klub – przyznał holenderski szkoleniowiec.

Na spotkaniu Erika ten Haga z dziennikarzami nie mogło zabraknąć pytań o przyszłość Cristiano Ronaldo, który według medialnych informacji, pragnął opuścić Manchester United, aby grać w Lidze Mistrzów, do której Czerwone Diabły się nie zakwalifikowały. Holenderski trener utrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. – Jest to jasne, że znajduje się w moich planach. Potrzebujemy jakościowych zawodników. Musimy mieć większą liczę zawodników, aby pokryć wszystkie spotkania – wyjaśnił Erik ten Hag, kolejny raz ucinając spekulacje o transferze Portugalczyka.

