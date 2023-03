Liverpool przegrał w sobotnim spotkaniu 27. kolejki Premier League z Bournemouth (0:1). Menedżer The Reds winę za przegraną widział w braku ostatniego podania.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool nie wywiązał się z roli faworyta w starciu z Bournemouth

The Reds niespodziewanie przegrali na Vitality Stadium (0:1)

Menedżer wicemistrzów Premier League przedstawił swoją opinię na temat zawodów

Juergen Klopp po spotkaniu Bournemouth – Liverpool

Liverpool po trzech spotkaniach bez porażki znalazł pogromcę w sobotę, przegrywając niespodziewanie z Bournemouth (0:1) na Vitality Stadium. Dango Ouattara zdobył jedyną bramkę.

– Trudno powiedzieć coś o takim spotkaniu. To nie był nasz mecz. Dominowaliśmy co prawda w pierwszej połowie, ale nie potrafiliśmy posyłać podań w pole karne w odpowiednim momencie. Rywale skutecznie nam to uniemożliwiali – mówił Juergen Klopp cytowany przez BBC Sport.

– Bournemouth przeprowadziło wszystkie kontry, tak, jak chciało. Przed nami było mnóstwo wolnych stref, ale nie korzystaliśmy z nich wystarczająco często. Wiadomo, że nie da się za każdym razem dostarczyć piłki dokładnie tam, gdzie się chce. W każdym razie było w nas poczucie, że w ogóle nie damy rady, że nic nie działa. Drobne szczegóły mają ogromny wpływ na obrót wydarzeń – kontynuował Niemiec.

– Od dawna nie wykonywaliśmy rzutu karnego w Premier League. Teoretycznie po golu gra może się zmienić. Sama się jednak nie poprawiła, ale przynajmniej wynik mógł być inny. Salah zdobywa wiele bramek, ale nie wykorzystuje rzutu karnego. Takie jest życie – powiedział Klopp.

