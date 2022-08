Diogo Jota przedłużył umowę z Liverpoolem

PressFocus Na zdjęciu: Diogo Jota

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia brytyjskich mediów. Liverpool FC oficjalnie poinformował, że Diogo Jota przedłużył obowiązujący kontrakt z The Reds do czerwca 2027 roku.

Diogo Jota podpisał nowy kontrakt z Liverpoolem

Nowa umowa obowiązywać będzie do czerwca 2027 roku

Jest to nagroda dla Portugalczyka za dobre występy dla The Reds

Diogo Jota z dłuższą umową i lepszym wynagrodzeniem

Diogo Jota trafił do Liverpoolu z Wolverhampton w 2020 roku i bezproblemowo zaadaptował się do składu Jürgena Kloppa strzelając gola w swoim pierwszym występie w Premier League dla The Reds przeciwko Arsenalowi na Anfield Road.

W swoim debiutanckim sezonie strzelił jeszcze kilkanaście bramek, w tym pamiętnego hat-tricka w meczu wyjazdowym z Atalanta Bergamo w Lidze Mistrzów. Napastnik poprawił ten wynik w sezonie 2021-22, strzelając 21 razy we wszystkich rozgrywkac i pomagając Liverpoolowi sięgnąć po Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej, a także zająć drugie miejsce w Premier League i zagrać w finale Champions League.

– Cóż, muszę przyznać, że jestem naprawdę dumny. Oczywiście, odkąd przybyłem tu dwa lata temu, stałem się ważnym graczem w tym zespole – tego chciałem od samego początku. Teraz, podpisanie nowej długoterminowej umowy, to oczywiście z perspektywy klubu dowód wiary we mnie jako gracza, z kolei dla mnie jest to świadomość pewnej przyszłości. Przed nami początek nowego sezonu, w którym chcemy odnieść kolejne sukcesy – powiedział Portugalczyk tuż po podpisaniu nowej umowy.

