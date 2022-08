PressFocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Manchester United wytypował dwóch zawodników, którzy mogą trafić na Old Trafford w przypadku niepowodzenia transferu Frenkie de Jonga. Jak podaje Fabrizio Romano Czerwone Diabły swoją uwagę zwrócą w kierunku Rubena Nevesa i Youri’ego Tielemansa.

Manchester United wciąż próbuje przekonać Frenkie do Jonga do transferu na Old Trafford

Gracz konsekwentnie blokuje transfer do Premier League

Zdaniem Fabrizio Romano, Czerwone Diabły znalażły już alternatywę w przypadku niepowodzenia transferu Holendra

Man Utd wciąż nieskutecznie walczy o De Jonga

Frenkie de Jong wciąż pozostaje głównym kandydatem Manchesteru United do wzmocnienia drugiej linii. Możliwość ponownej współpracy z Holendrem priorytetowo traktuje menedżer Czerwonych Diabłów, Erik ten Hag.

Jednak transfer pomocnika Barcelony jest mocno skomplikowany. Mimo osiągnięcia porozumienia przez oba kluby, ruch ten blokuje sam zawodnik, który nie chce przenosić się na Old Trafford. Gracz po pierwsze nadal chce kontynuować karierę w Katalonii, a ponadto nie zamierza rezygnować z udziału w Lidze Mistrzów na rzecz Ligi Europy.

Jeśli Manchester United ostatecznie nie zdoła przekonać de Jonga do transferu na Old Trafford to skupi się na innych zawodnikach. Według Fabrizio Romano Czerwone Diabły wytypowały już dwa nazwiska, o które powalczy w ostatnich tygodniach letniego okienka transferowego.

Na celowniku United znalazł się Ruben Neves i Youri Tielemans. Włoski dziennikarz zwraca jednak uwagę, że jeśli klub z Old Trafford zbyt długo będzie zwlekał z podjęciem ostatecznej decyzji również tych dwóch graczy może im przejść koło nosa. Zarówno Neves jak i Tielemans są wymieniani w kontekście wzmocnień innych klubów Premier League, które na pewno nie będą czekać na to, co zrobi ekipa z Manchesteru.

