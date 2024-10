Action Plus Sports/Alamy Na zdjęciu: Ruben Dias

Ruben Dias wskazuje, kto powinien wygrać Złotą Piłkę

Już w poniedziałek odbędzie się uroczysta gola z okazji rozdania Złotej Piłki. Będzie to już 68. gala pod patronatem “France Football”. To, kto wygra w tym roku tę nagrodę emocjonuje cały piłkarski świat. Od kilku już dni, a nawet tygodnia wiadomo jednak, że po nagrodę sięgnie najprawdopodobniej Vinicius Junior z Realu Madryt. Brazylijczyk ma zostać doceniony za wygraną w Lidze Mistrzów oraz w La Liga.

Oglądaj skróty meczów Premier League

To wybór dość zaskakujący, bowiem do tej pory wielu wskazywało, że po najcenniejszą nagrodę w futbolu powinien sięgnąć Rodri. Gracz Manchesteru City wygrał z reprezentacją Hiszpanii Euro 2024 w Niemczach, a poza tym znacznie przyczynił się do kolejnego mistrzostwa Anglii dla zespołu Manchesteru City. To jednak według przecieków zbyt mało, aby środkowy pomocnik zdobył swoją pierwszą Złotą Piłkę.

Zawiedziony tym faktem jest Ruben Dias, który wskazuje, że to jego klubowy kolega z Manchesteru City powinien wygrać Złotą Piłkę 2024.

– To Rodri powinien wygrać Złotą Piłkę. Miał imponujący sezon i to nie tylko ten jeden, a wiele z rzędu. Wygrał Euro, co nie zdarza się w każdym pokoleniu. To bez wątpienia wyjątkowy zawodnik – powiedział Ruben Dias w rozmowie z ESPN Brasil.

Czytaj więcej: Yamal na sprzedaż! Barcelona może być zmuszona pozbyć się gwiazdora