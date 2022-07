fot. PressFocus Na zdjęciu: David de Gea

David de Gea myśli o swojej najbliższej przyszłości. Jego kontrakt z Manchesterem United wygasa 30 czerwca 2023 roku i dotychczas nikt nie kontaktował się z nim w sprawie przedłużenia. Sam Hiszpan przyznaje jednak, że chciałby do końca kariery reprezentować barwy “Czerwonych Diabłów”.

Kontrakt Davida de Gei z Manchesterem United wygasa 30 czerwca 2023 roku

Nikt nie kontaktował się dotychczas z Hiszpanem w sprawie przedłużenia obowiązującej współpracy

31-latek chciałby występować w barwach “Czerwonych Diabłów” do zakończenia piłkarskiej kariery

De Gea chce zostać w Manchesterze United

Przygoda Davida de Gei z “Czerwonymi Diabłami” owiana jest wieloma zwrotami akcji. Kilka lat temu Hiszpan był bardzo bliski przenosin do Realu Madryt, a o ich braku zadecydowały zaledwie minuty. Po czasie można stwierdzić, że 31-latek zasiedział się na Old Trafford, a jego postać urosła do rangi niemal legendy.

Reprezentant Hiszpanii notował liczne wahania formy i wydawało się, że w minionej kampanii mógł stracić miejsce w składzie na rzecz Deana Hendersona. De Gea był jednak w stanie się odbudować, zaliczyć dobry sezon i w dalszym ciągu utrzymać się w wyjściowej jedenastce.

Nie ma wątpliwości, że w Manchesterze United w dalszym ciągu liczą na doświadczonego bramkarza. Jego kontrakt z klubem wygasa 30 czerwca 2023 roku i dotychczas nikt nie podjął z nim rozmów w sprawie przedłużenia współpracy. Sam de Gea zakomunikował natomiast, że w ekipie “Czerwonych Diabłów” chciałby grać do zakończenia piłkarskiej kariery.

Nie rozmawiałem z nikim na temat nowej umowy, lecz byłbym naprawdę zadowolony, gdybym mógł zostać tutaj przez wiele lat. Czuję się tutaj naprawdę komfortowo. Jestem szczęśliwy i mam nadzieję, że zanim odejdę, to coś wygramy.

Od początku mojego pobytu tutaj zawsze sobie powtarzam, że gość, który siedzi na ławce rezerwowych, chce grać, chce być numerem 1. Zawsze się mobilizuję i nie ma znaczenia, kto siedzi na rezerwie i pragnie być na moim miejscu. Zawsze daję z siebie 100% – wyznaje Hiszpan.

