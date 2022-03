Cristiano Ronaldo gotowy na hit Premier League

PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wraca do gry. Ralf Rangnick poinformował na przedmeczowej konferencji prasowej, że Portugalczyk wrócił do pełni sił i jest gotów, by wystąpić w sobotnim hicie Premier League przeciwko Tottenhamowi. Początek meczu o 18:30.

Cristiano Ronaldo wrócił do zdrowia i może zagrać z Tottenhamem

Luke Shaw jest niedostępny na sobotni hit

Występ Scotta McTominaya stoi pod znakiem zapytania

Dobre wieści dla Manchesteru United

Ronaldo opuścił ostatni pojedynek United w Premier League z Manchesterem City z powodu kontuzji biodra. Czerwone Diabły wysoko przegrały z lokalnym rywalem aż 1:4.

W najbliższym meczu Manchesteru United oprócz Portugalczyka do gry wróci również Edinson Cavani. Raczej nie należy się spodziewać, że Urugwajczyk wystąpi od pierwszej minuty, ale być może dostanie kilka minut w tym spotkaniu.

W starciu ze Spurs nie zobaczymy w barwach Czerwonych Diabłów Luke’a Shaw’a, który wciąż ma pozytywny wynik testu na COVID-19. Scott McTominay wciąż z maga się problemem mięśniowym, dlatego jego stan zdrowia będzie na bieżąco monitorowany i ostateczna decyzja o jego możliwym występie zostanie podjęta najprawdopodobniej na kilka chwil przed meczem.

– Cristiano wrócił wczoraj do treningów z całą grupą. Wyglądał bardzo dobrze. Myślę, że dziś również odbędzie sesję treningową ze wszystkimi zawodnikami. Będzie gotowy do gry w jutrzejszym meczu – przyznał Ralf Rangnick.

– Luke Shaw wczoraj otrzymał pozytywny wynik testu na COVID, dlatego nie zagra w sobotę. Scott zmaga się z problemem mięśniowym. Będziemy przyglądać się jego formie w czasie kolejnych treningów, jednak w tym momencie bardziej prawdopodobna jest jego absencja w meczu z Tottenhamem. Do takich urazów należy podchodzić ostrożnie – dodał.

Ralf Rangnick został również zapytany, czy Ronaldo czuje się szczęśliwy w Manchesterze. – Nigdy go o to nie pytałem. Dla mnie najważniejsze jest, aby odzyskał formę. Wczoraj wznowił treningi. Jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji odnośnie składu oraz formacji – odparł menedżer wzruszając ramionami.

