Cristiano Ronaldo nie zagrał w ostatnim meczu Man Utd z powodu kontuzji mięśniowej. Natomiast w czwartek (13 stycznia) opuścił trening półgodziny przed końcem. Nie oznacza to jednak, że będzie pauzował podczas 22. kolejki.

Cristiano Ronaldo nie dokończył czwartkowego treningu

Portugalczyk został zwolniony do domu wcześniej, aby zregenerował się przed najbliższym meczem

Nie ma pewności czy 36-latek zagra w 22. kolejce Premier League

Występ Ronaldo w 22. kolejce pod znakiem zapytania

Cristiano Ronaldo udzielił ostatnio wywiadu angielskiemu Sky Sports. Portugalczyk wyznał, że jest zaniepokojony mentalnością piłkarzy Man Utd i wezwał swoich kolegów do cięższej pracy na treningach.

Co ciekawe, 36-latek nie zagrał w ostatnim spotkaniu z Aston Villa w Pucharze Anglii (1:0). Okazało się, że jego absencja jest spowodowana drobnym urazem mięśniowym. Natomiast w czwartek dość wcześnie zakończył ćwiczenia w bazie Czerwonych Diabłów. Jak podają raporty Express Sport i The Sun, CR7 został odesłany do domu półgodziny przed końcem.

Nie ma pewności czy jest to spowodowane odnowieniem się kontuzji. Według brytyjskich ekspertów, Ralf Rangnick zadecydował odesłać gracza do domu, aby ten zregenerował się przed piątkowymi ćwiczeniami.

BREAKING: Cristiano Ronaldo suffers new training ground injury as Man Utd star sent home earlyhttps://t.co/VQbRtmcXAz — Express Sport (@DExpress_Sport) January 14, 2022

Man Utd w sobotę ponownie zagra z Aston Villa. Tym razem w ramach 22. kolejki Premier League. Występ Ronaldo od pierwszej minuty wciąż stoi pod znakiem zapytania. Z reguły dzień przed spotkaniem kluby ograniczają się do treningów strzeleckich czy ćwiczeniach na siłowni.

Po południem wystartują prasowe konferencje, dlatego wówczas opiekun drużyny powinien przekazać więcej na temat zdrowia Portugalczyka.

