Man Utd w hicie 12. kolejki Premier League zmierzy się z Tottenham Hotspur. W przeddzień tego starcia na temat Cristiano Ronaldo kilka słów wyraził menedżer londyńczyków.

Niezwykle ciekawie zapowiada się batalia Man Utd z Tottenhamem

Przed potyczka na Old Trafford opinią na temat Cristiano Ronaldo podzielił się Antonio Conte

Włoch w pochlebnych słowach wypowiedział się na temat Portugalczyka

“Przegraliśmy z Ronaldo, a nie z Manchesterem United”

Man Utd przystąpi do środowej batalii, chcąc kontynuować passę meczów bez porażki. Podobnym bilansem może pochwalić się Tottenham, co sprawia, że batalia na Old Trafford zapowiada się niezwykle ciekawie.

Jednym z zawodników, którzy przykuwa największą uwagę, jest Cristiano Ronaldo. Antonio Conte wrócił pamięcią do ostatniej potyczki The Spurs z Czerwonymi Diabłami, w którym skutecznością imponował reprezentant Portugalii.

– W zeszłym sezonie przeciwko nam Ronaldo strzelił hat-tricka. Mówimy o niesamowitym zawodniku, topowym piłkarzu. Nadal wnosi wartość do drużyny, w której gra – mówił były selekcjoner reprezentacji Włoch cytowany przez Goal.com.

– Podziwiam Ronaldo, jego profesjonalizm, ale mam nadzieję, że w tym spotkaniu będzie spokojny, a nie jak w zeszłym sezonie. Przegraliśmy wtedy 2-3, ale przegraliśmy z Ronaldo, a nie z Manchesterem United. Bardzo dobrze pamiętam ten mecz, ponieważ zagraliśmy dobrze – uzupełnił Conte.

Jutrzejsza batalia w czerwonej części Manchesteru rozpocznie się o 21:15. Ogólnie w czterech ostatnich potyczkach między Man Utd a Tottenhamem trzykrotnie górą był team z Old Trafford, a raz wygrali zawodnicy The Spurs.

