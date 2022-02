Conte kwestionuje działania Spurs

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte publicznie zakwestionował działania Tottenhamu podczas styczniowego okienka transferowego. Klub z Londynu wypożyczył aż czterech zawodników. Tanguy Ndombele wrócił do Lyonu, Giovani Lo Celso i Bryan Gil przenieśli się do Hiszpanii, a Jack Clark odszedł do Sunderlandu. Natomiast Dele Alli definitywnie pożegnał się z ekipą Spurs i zasilił szeregi Evertonu.

Conte uważa, że ruchy Tottenhamu na rynku transferowym są naprawianiem błędów z przeszłości

Włoch chce zbudować w klubie odpowiednie struktury

Menedżer jest zadowolony z przybycia do klubu Kulusevskiego i Bentancura

Kulusevski i Bentancur do duże wzmocnienie Tottenhamu

– Wierzę, że dla piłkarzy, którzy odeszli na wypożyczenie to dobry ruch – przyznał Włoch na piątkowej konferencji prasowej. – Niemniej jednak wypożyczenie aż czterech piłkarzy i definitywna sprzedaż jednego pokazuje, że ewidentnie coś poszło nie tak w przeszłości. Być może popełniono jakieś błędy. Musisz kupować graczy, aby wzmocnić drużynę, ale jeśli pozbywasz się ich w ciągu dwóch, trzech lat to znaczy, że twoje decyzje nie były dobre.

– Mam swoją wizję i jestem tutaj, aby pomóc klubowi. W przeszłości w innych klubach potrafiłem zbudować odpowiednią strukturę, która pozwalała przetrwać im także po moim odejściu. Również tutaj musimy zbudować odpowiednią strukturę mając pewność, że nie będziemy popełniać błędów z przeszłości lub zredukujemy je do minimum – dodał Antonio Conte.

Z kolei do Tottenhamu w styczniu zostali sprowadzeni z Juventusu Dejan Kulusevski oraz Rodrigo Bentancur. Obaj prawdopodobnie zadebiutują w nowej drużynie już w sobotę w spotkaniu Pucharu Anglii, w którym Suprs zmierzą się z Brighton.

Kulusevski x Bentancur pic.twitter.com/Bi2XteN3v4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 4, 2022

– Obaj są w dobrej kondycji fizycznej i będą do mojej dyspozycji podczas sobotniego spotkania. Rozpoczęcie meczu od pierwszej minuty to nie jest dobry pomysł w ich przypadku, ponieważ muszą przepracować pewien okres z drużyną. Z pewnością mogą wiele dać drużynie. Jeśli chodzi o Kulusevskiego to świetny piłkarz. Jest młody i bardzo utalentowany. Potrafi grać jako dziesiątka, ale świetnie odnajduje się również w roli prawoskrzydłowego. Lubi atakować i potrafi wygrywać pojedynki jeden na jednego stwarzając sytuacje innym kolego. Ten transfer to świetny ruch dla nas – skomentował przybycie nowych graczy szkoleniowiec Tottenhamu.

